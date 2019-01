La victime alléguée d’Éric Salvail veut le poursuivre au civil

L’homme qui est à l’origine des accusations criminelles portées contre Éric Salvail et qui est identifié seulement par les initiales «D.D.» a mis sur pied une campagne de sociofinancement sur le site GoFundMe, ceci afin de lancer une poursuite au civil contre l’ex-animateur déchu.

Son objectif est de recueillir 5000 $ pour défrayer les frais inhérents à la préparation de son dossier en vue de le déposer à la cour. Vendredi matin, il avait amassé 430 $.

«Je suis le fameux D.D. Bien que la poursuite criminelle que je souhaite pour éviter qu'il ne fasse plus aucune victime, ici ou ailleurs, soit ma priorité numéro un, cela ne réparera en rien les préjudices que j'ai subis et subis toujours. Mais je n'ai pas les fonds nécessaires pour entreprendre une action au civil qui serait le seul moyen d'obtenir justice pour moi-même et ainsi réparer une partie de mon être qui se trouve en lambeaux», écrit D.D. sur sa page GoFundMe.

«Je suis prêt à prendre les coups pour protéger la société d'un agresseur. Êtes-vous prêt à m'aider pour que je trouve aussi justice pour moi-même? Merci d'avoir pris le temps de me lire», ajoute-t-il dans son message.

«Si j'obtiens plus, j'aurai le choix du cabinet. Si j'arrive à réunir la somme requise, je publierai en guise de preuve une lettre de confirmation de dépenses par le cabinet qui sera embauché», indique-t-il.

Les faits associés à D.D. et qui sont reprochés à Éric Salvail remontent à 1993. Salvail a été accusé en début de semaine de harcèlement, de séquestration et d’agression sexuelle. Il risque une peine de 10 ans de prison.