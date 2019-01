Les soins buccodentaires des enfants cancéreux pris en charge par l’État

Les soins buccodentaires des enfants cancéreux seront dorénavant assumés par le gouvernement, a annoncé vendredi la ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann.

Le nouveau programme, dont les modalités seront précisées d'ici le 1er avril 2019, prendra d’abord la forme d’un projet pilote de trois ans. Son objectif est de permettre aux enfants ayant des séquelles buccodentaires d’avoir accès gratuitement à des services buccodentaires.

Il faut savoir que pour les enfants qui ont un cancer, les traitements de chimiothérapie, de radiothérapie et les chirurgies peuvent avoir des conséquences graves sur la croissance faciale et sur la santé buccodentaire future de l'enfant.

«Il s'agit d'une mesure concrète qui vient augmenter l'accès à des soins et à des services de qualité pour la population du Québec, et plus particulièrement pour les petits survivants de cancers», a indiqué la ministre McCann dans un communiqué.

Cette dernière a rappelé que même si «dans les 30 dernières années, le taux de survie jusqu'à cinq ans des enfants atteints de cancer a progressé de façon spectaculaire». Certains enfants restent malgré tout à risque d'avoir à vivre avec des séquelles buccodentaires.

Selon les chiffres évoqués par le ministère, près de 300 enfants reçoivent un diagnostic de cancer chaque année au Québec et jusqu'à 15 % d'entre eux sont à risque de développer des séquelles buccodentaires complexes.

L’organisme Leucan, l’Association pour les enfants atteints de cancer et leur famille, a salué cette nouvelle, estimant qu’il s’agissait d’un stress financier immense de moins.

«C’est une nouvelle extraordinaire pour les familles de ces enfants qui, en plus d’avoir eu à soigner un cancer, sont aux prises avec des problèmes buccodentaires très onéreux», a fait savoir Pascale Bouchard, directrice générale de Leucan, qui plaidait pour une telle initiative.