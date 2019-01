Monoxyde de carbone: Québec veut renforcer la sécurité dans les écoles

À la suite de la fuite de monoxyde de carbone dans l’école primaire des Découvreurs à Montréal, le ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, Jean-François Roberge, souhaite que toutes les écoles, dont le système de chauffage est à combustion, soient munies d’un détecteur de monoxyde de carbone.

«Des démarches réglementaires seront effectuées pour que l'ensemble des écoles et des commissions scolaires soient obligés de se munir d'un détecteur de monoxyde de carbone, ce qui n'est pas le cas présentement, et qu'elles adoptent un mécanisme d'inspection annuelle pour s'assurer qu'il soit fonctionnel et opérationnel», a indiqué le cabinet du ministre vendredi matin.

Dans un courrier transmis à l’ensemble du réseau de l’éducation, le ministre Jean-François Roberge demande aux dirigeants des établissements d’enseignement de lui confirmer, d’ici le 22 janvier prochain, la présence de détecteurs de gaz dans chacun de leurs bâtiments.

Le ministre réclame également que des vérifications de la qualité de l’air et que des inspections de leurs installations soient réalisées «dans les plus brefs délais». Les résultats de ces vérifications devront être déposés au ministère de l’Éducation «le plus rapidement possible».