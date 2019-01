Mort d'un enfant traité avec des produits naturels: les parents déboutés en cour

Les frais juridiques de David et Collet Stephan, deux Albertains condamnés en 2016 après avoir tenté de guérir leur bambin atteint d'une méningite avec des produits naturels, ne seront pas couverts comme ils le voulaient.

Un juge albertain a rejeté vendredi la requête du couple qui demandait que leurs frais juridiques soient pris en charge. Il a expliqué que la décision n’était pas basée sur le fond, puisque l’affaire sera entendue au civil.

Les Stephan réclamaient 1 million $ en frais juridiques encourus jusqu’ici ainsi que 3 millions $ pour le futur, selon Global News.

Pour rappel, les deux parents avaient été déclarés coupables «d’omission de fournir les choses nécessaires à l’existence» de leur fils de 18 mois, Ezekiel, qui est mort de cette maladie.

Puis, la Cour suprême du Canada a finalement donné raison au couple, qui contestait les directives données au jury lors de leur procès. Un nouveau procès doit avoir lieu cet été.

Le père avait été condamné à quatre mois de prison, tandis que sa femme avait reçu une peine de trois mois à domicile. Tous deux avaient aussi écopé d’une probation de deux ans, assortie de 240 heures de travaux communautaires à faire d'ici 2018.

Le couple a demandé aussi l’annulation des accusations estimant que le nouveau procès sera inéquitable. Il allègue que la Couronne, la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et les services de santé de l’Alberta ont commis des actes répréhensibles.

Dans sa décision, le juge a fait savoir que le procès à venir décidera de la culpabilité ou de l'innocence du couple et ne sera surtout pas une enquête sur la mort du bambin.

À la fin du mois de février 2012, Ezekiel faisait de la fièvre et avait le nez qui coulait. Dans les jours qui ont suivi, le bambin a été traité avec des «smoothies» contenant du sirop d'érable, des petits fruits surgelés et un mélange de vinaigre de cidre, de raifort, de piments, d’oignon en purée, d'ail et de gingembre.