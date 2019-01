Trois films font énormément jaser dernièrement parce que des acteurs en bonne condition physique jouent des rôles de handicapés.

Certaines personnes dénoncent cette situation et la qualifie «d’appropriation corporelle».

Les trois films en question : The Upside, remake du film français Les Intouchables, dans lequel Brian Cranston joue un tétraplégique. Skyscraper dans lequel Dwayne Johnson joue un gardien de sécurité unijambiste. Et finalement Stronger où Jake Gyllenhaal incarne un coureur qui a perdu ses deux jambes lors des attentats au marathon de Boston.

Mais pour le commentateur Richard Martineau, il faut dire oui à l’appropriation corporelle pour les acteurs!

«JOUER! Tsé quand on dit à un comédien il ''joue bien''... ça veut dire faire semblant!», lance le chroniqueur.

Il fait référence au film Week-end chez Bernie sorti en 2008, où deux gars tentent de faire croire que leur employeur mort est vivant, en se ballant pendant tout le film avec le cadavre.

«Le mort... était joué par un comédien VIVANT! Alors qu’il y a plein de comédiens morts. Ça aurait pu être joué par le cadavre de Marlon Brandon, qui est excellent! Ils ont pris un vivant pour jouer un mort», donne-t-il en exemple.

«Bientôt on aura plus besoin de comédiens, on va tout faire jouer par du vrai monde! C’est rendu que les gens qui participent à ces films doivent s’expliquer! C’est complètement délirant. »

