Plus de cinéma et moins de télévision pour Francis Leclerc

Francis Leclerc développe présentement cinq projets de longs métrages, dont les adaptations du roman à succès «Le plongeur», de Stéphane Larue, et du conte «L’Arracheuse de temps», de Fred Pellerin.

Le réalisateur, qui était derrière la caméra de la quatrième et plus récente saison de «Mensonges», et qui a donné les premiers tours de manivelle à la nouvelle fiction radio-canadienne «5e rang», délaissera ainsi le petit écran au profit du septième art pour une période.

Son expérience sur le plateau de «Pieds nus dans l’aube», son dernier film, qui a pris l’affiche à l’automne 2017, lui a donné le goût de mordre davantage dans son médium de prédilection qu’est le cinéma.

«À un moment donné, il faut faire des choix, a-t-il justifié, en entrevue avec l’Agence QMI. Je préfère prendre mon temps et en faire moins. Je n’ai plus 21 ans (rires). La télévision demande de la rapidité, et je suis un peu essoufflé. J’ai le goût de poser ma caméra, de prendre du temps avec les comédiens...»

Renouveau pour «L’Arracheuse...»

Tant en ce qui concerne «Le plongeur» que «L’Arracheuse de temps», Francis Leclerc en est à l’étape du peaufinage de ses scénarios, qu’il soumettra aux institutions de financement ce mois-ci. Il crée en collaboration avec Fred Pellerin pour «L’Arracheuse...» et avec Eric K. Boulianne pour «Le plongeur».

Pour cette dernière œuvre, le défi de condenser à la caméra les 600 pages du livre est colossal, a souligné Leclerc. Si tout va bien, il estime pouvoir choisir les acteurs du «Plongeur» l’an prochain.

«Il a fallu faire des mix, mais l’esprit est complètement là, a assuré le cinéaste. J’ai hâte de voir la réaction de Stéphane (Larue, NDLR). Il ne voulait pas écrire avec nous, il ne voulait pas retourner là-dedans. C’est un univers difficile qu’il a vécu. Oui, il y a le fait de laver de la vaisselle, mais l’histoire, c’est aussi la dépendance au jeu, qu’on mettra à l’avant dans le film. C’est ce qui est intéressant dans le roman. Ce n’est pas juste le fait qu’il travaille dans un restaurant, c’est qu’il est obligé de mentir.»

En ce qui a trait à «L’Arracheuse de temps», il s’agira du troisième univers de Fred Pellerin qui sera porté dans les salles obscures, après «Babine» (2008) et «Ésimésac» (2012), deux réalisations de Luc Picard.

Cette fois, Pellerin tenait à retravailler avec Francis Leclerc, après leur heureuse collaboration sur «Pieds nus dans l’aube». La production marquera un renouveau dans la dynastie cinématographique basée sur les écrits du conteur de Saint-Élie-de-Caxton, car on n’y retrouvera pas les mêmes comédiens que dans les deux premiers volets.

«J’ai une bonne idée de qui formera le village, a indiqué Francis Leclerc. On recommence tout à zéro. Tous les visages seront changés.»

«L’histoire de "L’Arracheuse...", c’est la grand-mère qui parle à son petit ; on va voir le petit Fred de 11 ans, on va aller dans sa tête. On va les voir physiquement. Je tiens à faire un vrai conte, à la "The Grinch", à la "Princess Bride". On veut moins aller dans la "Québécitude", et plus dans un village inventé. C’est gigantesque comme travail, ça prend du temps et de la préparation», a complété Francis Leclerc.