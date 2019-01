Portrait d'un grand chercheur québécois

L’éminent chercheur et médecin Fernand Labrie n’est plus .

Le chercheur n’aura donc pas la chance de voir les derniers développements de son entreprise, pour qui il avait de grandes ambitions. La compagnie planche sur l’ouverture prochaine d’un siège social et d’une usine de production à L’Ancienne-Lorette, un projet de 80 M$.

L’usine doit notamment produire l’Intrarosa, communément appelé le «Viagra féminin».

Recherche internationale

Diplômé en médecine de l’Université Laval en 1962 et ayant ensuite étudié à Cambridge et à Sussex, en Angleterre, Fernand Labrie s’est intéressé tout au long de sa carrière à la médecine moléculaire.

«Il a fondé, à l’Université Laval, le tout premier laboratoire de recherche en endocrinologie moléculaire au monde», a d’ailleurs souligné avec justesse le maire de Québec, Régis Labeaume.

L’endocrinologue a également travaillé à la recherche sur le cancer de la prostate, découvrant et développant la castration chimique, un traitement contre la maladie.

Ses travaux lui ont permis de se tailler une place de choix parmi les grands noms de la recherche médicale mondiale. Il a publié plus de 1240 articles scientifiques et a été cité plus de 50 000 fois, ce qui en fait le chercheur canadien le plus cité dans le monde, tous domaines de recherche confondus.

Au cours des dernières années, le Dr Labrie avait toutefois été impliqué dans une longue saga judiciaire contre son alma mater et le CHU de Québec, pour qui il faisait de la recherche.

Le litige tournait autour des redevances devant être versées aux établissements après le développement du fameux «Viagra féminin».

En mai 2018, la Cour supérieure avait finalement tranché en faveur des deux établissements, condamnant le chercheur et son entreprise, Endoceutics, à leur verser 11,2 M$.

Le rêve olympique

Malgré un horaire déjà bien rempli avec ses obligations scientifiques, l’homme s’était aussi chargé de la présidence du comité de Québec-2010, qui visait l’obtention des Jeux olympiques. L’ex-fondeur olympique Pierre Harvey, membre du comité exécutif, garde de précieux souvenirs des mois de travail passés au côté du médecin.

«C’était un homme assez spécial ; dynamique et travaillan », raconte M. Harvey, qui se rappelle «l’horaire de fou» que s’imposait le médecin.

C’est finalement la ville de Vancouver qui aura été choisie par le Comité olympique pour monter la candidature canadienne en vue des Jeux olympiques de 2010. «J’avais rarement vu quelqu’un travailler si fort pour atteindre ses objectifs. Il n’acceptait tout simplement pas la défaite», se rappelle Pierre Harvey.

Les grandes dates de la vie du Dr Fernand Labrie

28 juin 1937: Naissance à Laurierville

1962: Diplôme en médecine de l’Université Laval

1966 à 1969: Études postdoctorales à Cambridge et Sussex

1969: Fondation à Québec du Laboratoire d’endocrinologie moléculaire, le premier au monde

1976 à 2011: Professeur titulaire à l’Université Laval

1979: Découverte de la castration chimique dans le traitement du cancer de la prostate

1982 à 2008: Directeur scientifique du Centre de recherche du CHUL

1998: Président du comité Québec-2010 pour l’obtention des Jeux olympiques

2006: Fondation d’Endoceutics, une société biopharmaceutique qui développera Intrarosa, le « Viagra féminin »

2016: L’Intrarosa est approuvé par la Food and Drug Administration, l’agence fédérale américaine

17 janvier 2019: Décès à Québec

Ce qu'ils ont dit

«Sa vie et sa carrière sont intimement liées à la grande région de Québec, où il fut un pionnier en sciences de la vie et un des piliers du pôle mondial en recherche qu’est devenue notre région.» – Régis Labeaume, maire de Québec

«C’était quelqu’un de très intelligent. Je ne croyais pas au départ qu’un médecin, un chercheur scientifique, puisse être un homme d’affaires aussi convaincant. Il était impressionnant.» – Pierre Harvey, qui a travaillé auprès du Dr Labrie pour la candidature de Québec-2010

«L’Université Laval salue son grand engagement, son travail inlassable et sa détermination légendaire dans tous les projets qu’il menait. Son parcours parsemé de découvertes scientifiques majeures reconnues à travers le monde doit être souligné à grands traits.» – La direction de l’Université Laval