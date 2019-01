Québec: ils aident un homme inconscient à sortir de sa voiture en flammes

Deux bons samaritains ont aidé un pauvre homme qui semblait inconscient à sortir de son véhicule en feu, vendredi après-midi, dans le secteur de Beauport, à Québec.

Vers 13 h 45, une voiture s’est enlisée près d’une borne-fontaine après une sortie de route. L’accident est survenu sur l’avenue du Cénacle, entre les rues Saint-Jules et Matte.

«On a ouvert la porte et il n’était pas conscient. On l’a sorti par le côté passager parce que l’autre côté était bloqué par la neige. Il était vraiment mou et un autre homme l’a embarqué dans son auto», a expliqué Yves Côté à l’Agence QMI.

MARC VALLIÈRES/AGENCE QMI

L’automobile a pris feu et les flammes ont été rabattues par les pompiers.

Selon la police, le conducteur aurait été victime d’un malaise qui reste à déterminer. Problème cardiaque, épilepsie ou diabète, on ignore la cause exacte pour le moment.

«Deux personnes l’ont aidé. Il était confus, mais il allait bien», a résumé le porte-parole du Service de police de la Ville de Québec Étienne Doyon.