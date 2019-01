Réseau de fraude dans les taxis démantelé à Toronto

La police de Toronto a démantelé un vaste réseau de fraude dans les taxis qui aurait fait des centaines de victimes.

Six personnes ont été arrêtées à l’issue de l’enquête et font face à 262 chefs d'accusation, dont fraude, vol d'identité et utilisation non autorisée de cartes de débit ou de crédit. Il s’agit de quatre hommes, une femme et un adolescent.

Selon les enquêteurs, le stratagème visait particulièrement les clients de nuit et ceux qui prenaient les taxis tôt le matin. Au moment de régler la course, il y avait une erreur de transaction et le chauffeur réclamait la machine pour vérifier l’erreur et il remplaçait subtilement la carte par une autre.

Le client finissait par croire que la transaction était passée et une fois sortie de taxi, les fraudeurs pouvaient alors vider les comptes bancaires grâce au PIN et à la carte dérobée à l’insu des victimes.

C’est en décembre dernier que le réseau a été démantelé et les accusés arrêtés, mais c’est seulement jeudi que le corps policier a présenté les résultats de son enquête.

Les fraudeurs auraient réussi à détrousser des millions de dollars, a précisé le corps policier, selon le «Toronto Sun». Depuis les arrestations, il y aurait toutefois de nouvelles fraudes et la police demande aux Torontois d’être vigilants. Les entreprises de taxis coopéreraient avec les enquêteurs.