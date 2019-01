Tensions internationales: la stratégie du Canada expliquée

Les relations internationales du Canada se sont complexifiées au cours des derniers mois: États-Unis, Arabie saoudite, Chine. Rarement le pays, habituellement paisible, a été impliqué dans autant de tourmentes en même temps.

Selon l’analyste politique Emmanuelle Latraverse, «de l’aveu même des ministres, jamais le Canada n’a été pris dans une tourmente internationale aussi importante», lance-t-elle dans l’émission Mario Dumont à LCN.

Comment le gouvernement compte-t-il répondre aux gens d’affaires et aux entreprises internationales qui dépendent des bonnes relations?

«Ce qu’on voit émerger comme message, c’est un message articulé, calculé, réfléchi. Mme Freeland l’a répété hier, ce matin le ministre de la Sécurité publique Ralph Goodale faisait un point de presse. On a vu sortir exactement le même discours».

«On veut présenter le Canada comme le chêne qui reste droit dans la tempête internationale. Avec la montée du populisme, la polarisation électorale, les menaces que l’ont voit à la démocratie un peu partout dans le monde, les approches géopolitiques beaucoup plus agressives, comme la Russie, la Chine, démontrent l’importance de voir un pays comme le Canada respecter les règles, parce qu’il peut servir de modèle», énonce l’analyste.

Ainsi, le Canada peut rassembler ses alliés, et former une coalition de pays qui va défendre cet ordre international axé autour du respect des règles, que ce soit le droit international et les grandes conventions qui ont assuré la paix dans le monde.

«C’est peut-être théorique, mais dans le contexte actuel, c’est le meilleur discours que peut essayer de présenter le gouvernement canadien», insiste-t-elle.

La ministre des Affaires étrangères Chrystia Freeland l’a elle-même déclaré: «on n’a jamais vu un climat international plus turbulent, plus menaçant en ce moment dans l’Histoire depuis la Deuxième Guerre mondiale. C’est la caractérisation qu’en a faite Mme Freeland», cite Emmanuelle Latraverse.

Le Canada tente ainsi de résister aux pressions extérieures, mais la stratégie fonctionnera-t-elle?