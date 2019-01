Trafic d’héroïne: deux Montréalais écopent de longues peines

Deux trafiquants d’héroïne montréalais qui s’étaient fait pincer avec 1,36 kg de cette drogue extrêmement dangereuse ont écopé de longues peines de 48 et 90 mois d’incarcération, ce vendredi.

«Les trafiquants utilisaient un complexe d’habitation à Laval afin d’effectuer la majeure partie de leurs opérations, un agent d’infiltration a effectué 38 achats d’héroïne de divers vendeurs reliés à l’organisation», a expliqué la procureure Sarah Laporte.

Erkan Bilgen et Birol Ulukan, âgés de 44 et 47 ans, ont tous deux plaidé coupables de complot pour trafic d’héroïne, ce vendredi au palais de justice de Montréal.

Les deux hommes avaient été arrêtés en juin 2017, au terme d’une enquête visant à stopper les activités d’un vaste réseau de distribution d’héroïne. Le groupe fournissait des revendeurs du Plateau Mont-Royal, de Hochelaga, d’Anjou, Villeray et le Mile-End.

Au cours de l’enquête, les policiers ont fait une entrée subreptice dans un des appartements, ce qui leur a permis de découvrir non seulement une impressionnante quantité d’héroïne, mais aussi 105 000 $ en argent comptant, ainsi que de plus petites quantités de cannabis et de haschich.

Il y avait aussi sept armes à feu, dont une carabine tronçonnée, un revolver magnum et deux mitraillettes de fabrication artisanale. En plus de silencieux.

Ulukan a pris le blâme pour ces armes en plaidant aussi coupable de possession illégale d’armes prohibées. Cela lui a valu un total de 90 mois de prison, soit presque que le double de la peine de son complice Bilgen qui a écopé de 48 mois de pénitencier.

Lors de son interrogatoire policier, Ulukan avait expliqué recevoir des indications d’un certain Billy, qui lui disait où amener les paquets de drogue. Et quand ce Billy est parti en Turquie, c’est Bilgen qui se chargeait de donner des directives,

«Ulukan se faisait payer 1000 $ à 1500 $ par semaine pour son travail», peut-on lire dans l’exposé conjoint des faits présenté à la cour.

Dans cette affaire, Mélissa Bergeron, 33 ans, était aussi accusée. Mais à la suite de négociations entre son avocate Roucha Oshriyeh et la Couronne, cette dernière a accepté le retrait des accusations.

«J’espère que ce sera une leçon pour l’avenir», a dit le juge André Vincent à l’accusée tout en soulignant la chance qu’elle avait de s’en sortir ainsi.