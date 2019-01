Un nouveau spectacle acoustique pour 2 frères

Quiconque a déjà assisté à un concert de 2 frères sait à quel point les prestations du duo sont survoltées et tournent souvent à la fête. Or, en 2019, Erik et Sonny Caouette tenteront une expérience plus sobre : celle d’un spectacle acoustique, sans grand déploiement instrumental pour les appuyer.

«On ne sera que deux, peut-être trois, sur scène, a expliqué Sonny en entrevue à l’Agence QMI. Présentement, pour notre tournée en salle, on a cinq musiciens avec nous, et sept quand on se produit dans les festivals. Mais on veut monter une tournée plus acoustique, plus intime, et se produire dans de petites salles. C’est un projet qui nous tient à cœur et qu’on veut faire depuis longtemps.»

La mise en branle de ce nouveau projet ne contrecarrera pas la tournée «La route» – qui suit la sortie du deuxième album du groupe, paru en novembre 2017 –, laquelle se poursuivra au moins jusqu’à la fin août prochain.

«Les deux spectacles existeront quand même», a informé Sonny.

Les deux artistes profiteront aussi des prochains mois pour travailler sur leur troisième disque, pour lequel aucune date de lancement n’a encore été arrêtée.

«On veut s’y prendre plus tôt que pour le deuxième, pour lequel on avait été un peu pris de court. On était en pleine tournée quand il avait fallu le préparer, alors ç’avait été plus laborieux», a expliqué Sonny Caouette.