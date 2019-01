16e Guignolée du Dr Julien: plus de 1,7 million $ amassé

Plus de 1,7 million $ a été recueilli dans le cadre de la 16e Guignolée du Dr Julien, qui a pris fin cette semaine.

Selon la Fondation du Dr Julien, l’argent recueilli, plus précisément 1 763 000 $, servira à financer les services de pédiatrie sociale offerts par les trois centres d’expertises qu’elle soutient. Il s’agit du centre Assistance d’enfants en difficulté et du Garage à musique, tous deux situés dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve, ainsi que du Centre de services préventifs à l’enfance dans le secteur Côte-des-Neiges.

Les sommes amassées couvrent environ 40 % du budget de fonctionnement annuel des trois ressources, qui dispensent gratuitement des soins et des services aux familles moins nanties et à leurs enfants.

«Nous sommes profondément touchés et reconnaissants envers la population qui a démontré une fois de plus cette année sa grande générosité et son appui infaillible à la Fondation», a dit le Dr Gilles Julien, samedi, par communiqué.

«Le soutien renouvelé de la communauté demeure essentiel pour nous aider à poursuivre notre mission auprès des enfants et des jeunes dont le développement est compromis par des conditions de vie difficiles», a-t-il poursuivi.

Soulignons que d’autres centres spécialisés en pédiatrie sociale en communauté qui sont certifiés par la Fondation du Dr Julien – ou qui sont sur le point de l’être – ont tenu une guignolée en parallèle, le 15 décembre dernier, amassant près de 1 million $.