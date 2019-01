À qui la plus grande statue d’orignal au monde?

Le Canada et la Norvège se disputent avec véhémence, et parfois autodérision, un titre des plus inusités : celui de qui possède la plus grande statue d’orignal au monde.

Depuis 1984, Mac the Moose, de Moose Jaw en Saskatchewan, était la plus haute statue d’«alces alces», avec ses 9,80 m avant que l’argenté Storelgen, à Stor-Elvdal, au centre du pays, vienne ravir son titre en 2015, avec ses 10,30 m.

Le maire de Moose Jaw, Fraser Tolmie, cherche depuis, à reprendre le titre. «Je le fais au nom du Canada. Notre fierté est en jeu ici», a-t-il déclaré à CTV celui qui a depuis accusé les Norvégiens d’avoir voulu provoquer un incident diplomatique.

«[S’il ne voulait pas créer d’incident], la Norvège aurait fait de leur orignal la même taille, a-t-il ajouté. Mais non, cela n'est pas arrivé. Ils ont construit un orignal plus grand que le nôtre à dessein.»

M. Tolmie a aussi déclaré que son combat ne concernait pas que sa seule ville. Il s’agissait plutôt d’essayer de «protéger les trésors nationaux du Canada». «La Tour CN était jadis le plus grand bâtiment indépendant du monde et maintenant nous ne pouvons rien y changer. Mais nous pouvons faire quelque chose pour Mac the Moose.»

La lutte s'est intensifiée après que les élus de la ville norvégienne eurent posté une série de vidéos se moquant gentiment de la tentative de Moose Jaw de surpasser leur wapiti géant.

«Désolé de vous décevoir, les gars. Nous allons poursuivre nos travaux pour faire en sorte que notre orignal soit le plus gros orignal au monde, et cela pendant de nombreuses années encore », a indiqué à CTV la mairesse adjointe de la ville, Linda Otnes Henriksen, qui avoue comprendre son confrère de vouloir «se rasseoir sur le trône».

Une campagne de sociofinancement a depuis été lancée à Moose Jaw afin de récolter 50 000 $ américains pour reconstruire la statue. Certains ont toutefois proposé des idées de rénover la statue actuelle en coiffant Mac d’un chapeau, de lui mettre des patins ou de lui refaire des bois plus grands.

Si Moose Jaw réussit à reprendre son titre, Stor-Elvdal ne s’en vexera pas, a indiqué la mairesse adjointe, mais «l'artiste qui a réalisé Storegen a déjà été contacté pour essayer de trouver un moyen de faire un orignal encore plus grand, deux fois plus grand, a rigolé Linda Otnes Henriksen. Alors nous verrons ce qui va arriver.»

Pour sa part, le maire de Moose Jaw a répondu qu’il ne voulait pas non plus «voir le gouvernement norvégien faire faillite après nous ayons gagné cette course.»