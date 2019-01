À VOIR | Un entraînement original pour des pompiers!

Des pompiers du Wyoming se sont livrés à un entraînement particulièrement exigeant et plutôt inhabituel cette semaine : une partie de hockey en habit d’intervention.

Lundi, le pompier Ben Thurston a filmé ces images et les a mises en ligne sur Instagram. On y voit des pompiers de la caserne de Jackson Hole avec leur habit protecteur, leur casque, leur masque à oxygène et leur bonbonne d’air, patinant, maniant le bâton et s’échangeant la rondelle sur la glace.

«Un petit entraînement de pompier et un exercice de consommation d’air sur la patinoire, en attirail complet, avec l’alimentation en air. Il faut bien faire des exercices amusants et originaux!», a-t-il écrit.