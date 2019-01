Avis de tempête et de froid extrême partout au Québec

La fin de semaine s’annonce rude pour la peau et les routes. Environnement Canada a placé l’entièreté du sud du Québec en alerte météo pour froid extrême et tempête de neige.

• À lire aussi: Alertes de conditions météorologiques extrêmes dans plusieurs régions: des précautions à prendre

Le refroidissement éolien avoisinera le – 40 samedi et pourrait atteindre – 50 par moment dans plusieurs régions du Québec. L’Abitibi-Témiscamingue, la Côte-Nord, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, Charlevoix, le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie, Lanaudière, l’Outaouais, la Mauricie et la région de Québec sont visés par cette alerte.

Si vous devez sortir de chez vous, veillez à couvrir l’ensemble de votre corps. À ces températures, il ne suffit que de quelques minutes pour subir des engelures.

La partie la plus au sud du Québec connaîtra de son côté une tempête hivernale, qui traversera la Nouvelle-Angleterre dimanche puis le golfe du Saint-Laurent lundi. Elle affectera les régions du Sud et du Centre du Québec dès samedi soir ainsi que dimanche.

En plus de vents forts, entre 15 et 20 cm de neige sont attendus dans la région du Grand Montréal, de Québec et en Mauricie, et jusqu’à 40 cm en Estrie et en Beauce.

Ces conditions sont aussi propices à de la poudrerie, ce qui rendra les déplacements difficiles durant toute la période de tempête.