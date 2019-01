«Birdbox»: la ministre Roy écrit à Netflix

Québec s'insurge contre Netflix qui a utilisé des images de la tragédie de Lac-Mégantic en 2013 pour deux de ses productions.

La ministre de la Culture Nathalie Roy a envoyé vendredi une lettre au PDG de Netflix, Reed Hastings, pour lui demander de retirer les images de Lac-Mégantic dans le film Bird Box avec Sandra Bullock.

Le géant américain a accepté cette semaine de retirer les images de la tragédie dans sa série Les Voyageurs du temps.

Dans sa lettre, la ministre écrit: «On ne peut que déplorer un tel manque de compassion, d'empathie et de solidarité envers toutes les personnes touchées par cet horrible drame».

Plus loin, elle ajoute: «(...) la question se pose: n'est-il pas temps que les géants du cinéma, de la télévision et du Web s'interrogent sur la nécessité de se doter d'un code d'éthique, afin que de telles aberrations ne se reproduisent plus jamais?»

La mairesse de Lac-Mégantic. Julie Morin, qui précise que plusieurs de ses concitoyens souffrent encore du choc post-traumatique de la tragédie qui a fait 47 morts, espère que Netflix supprimera ces images douloureuses.