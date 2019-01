Coupables d’avoir affamé à mort leur fille adoptive

Les parents adoptifs d’une adolescente de l’Iowa qui est morte de malnutrition alors qu’elle ne pesait que 56 livres ont été condamnés à de lourdes peines de prison.

Sabrina Ray a été retrouvée inconsciente à la fin du mois de mai 2017 dans une résidence de Perry dans l’Iowa. Quatre personnes avaient été arrêtées après son décès : ses parents adoptifs son frère et sa grand-mère.

Selon les premiers éléments de l’enquête, en plus d’être affamée à mort, la jeune fille avait également été battue et torturée par ses parents adoptifs, son frère et sa grand-mère.

Sabrina serait notamment devenue le souffre-douleur de son frère de 21 ans qui l’aurait battue à coups de pied et l’aurait fait tomber dans des escaliers.

Elle aurait été empêchée de marcher, parler, manger ou boire convenablement après ces blessures.

Marc Ray a été condamné à 80 ans de prison après avoir plaidé coupable à trois chefs d’accusation d’enlèvement et un chef de mise en danger d’un enfant causant la mort.

Sa femme Misty a plaidé coupable à trois chefs d’accusation d’enlèvement et passera sa vie derrière les barreaux, sans possibilité de libération conditionnelle.

La femme, qui a deux autres enfants, a lu une lettre devant la cour dans laquelle elle disait prendre la responsabilité de ses actions.

«C’était ma responsabilité de protéger et aimer nos enfants et de ne pas leur faire de mal. J’ai échoué en tant que mère et c’est ma faute», a-t-elle écrit.

Les deux autres accusés dans cette sordide affaire ont été condamnés à des peines de prison l’an dernier.