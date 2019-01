De nouvelles maisons pour les personnes dépendantes à l'alcool et aux drogues

Deux nouvelles maisons d'hébergement viennent de voir le jour dans le but d’aider les personnes souffrant d’une dépendance à l’alcool ou aux drogues.

Les maisons David-Chiasson sont assez uniques puisque ce sont deux résidences autogérées par leurs résidents, des personnes qui vivent avec des dépendances.

Les résidents suivent des thérapies, doivent de continuer d’assister à des rencontres gérées par des fraternités reconnues, comme NA, AA ou encore CA.

Il y a des règles pour pouvoir avoir droit de vivre dans ces résidences. Il faut être en mesure de gérer ces maisons, de les autofinancer. Il y a zéro tolérance à toute consommation.

De plus, il n'y a pas de temps limite. Ces résidents pourraient demeurer dans ces maisons aussi longtemps qu'ils en ressentent le besoin.

«Pour moi, ça m’a sauvé la vie, les maisons David-Chiasson, parce que, quand j'étais à la clinique malheureusement, ma femme m'a annoncé qu'elle me quittait. Elle ne voulait plus que j'aille vivre là-bas, dans mon ancienne maison. Donc, je n'avais plus d'endroit où rester», raconte un résident.

«Il y a beaucoup de règlements. Chaque personne dans la maison a des rôles. Il va y avoir un président, un coordonnateur, un trésorier. Et on "dispatche" un peu nos tâches, qui s'occupe de telle tâche, des tâches ménagères surtout», ajoute un jeune homme.

«Le concept des maisons David-Chiasson est plus des maisons de ressourcement, pour consolider l'abstinence, pour donner un sentiment d'appartenance aux gens, qui se sentent confortables, qui peuvent travailleur sur leur autonomie et, éventuellement, se réintégrer socialement», explique le Dr Jean-Pierre Chiasson de la Fondation David-Chiasson.

Il y a pour l'instant, deux résidences David-Chiasson sur l'île de Montréal, mais l'objectif à court terme est de créer une troisième ressource destinée aux femmes.

D'ici cinq ans, on espère en ouvrir une vingtaine, partout sur le territoire de la province.