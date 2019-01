Ed Sheeran a arrêté la marijuana parce qu’il préfère être «alerte». Le chanteur, qui a écrit sa chanson Sweet Mary Jane à propos de son amour du cannabis en 2015, a maintenant expliqué au Daily Star qu’il a arrêté sa consommation parce que cette substance freine sa créativité.

«J’ai arrêté de fumer de la marijuana. Je me retrouvais, tout seul, assis chez moi à regarder des films. Je n’arrive à créer que quand je suis sobre. J’aime être alerte. La plupart de mes idées arrivent quand je bois du thé», a-t-il expliqué.

En outre, il a aussi décidé d’arrêter l’alcool jusqu’à la fin de ses concerts. «Il n’y a pas d’alcool dans la salle jusqu’à la fin du concert. J’aime le chaos, mais uniquement quand le boulot est fait. J’ai travaillé très dur pour en arriver là, et je vais continuer à travailler dur pour me maintenir et me développer.»

Depuis qu’il a connu le succès, Ed Sheeran est devenu l’un des plus grands noms de l’industrie, autant comme interprète qu'auteur et s'est lancé récemment dans le cinéma.