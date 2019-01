Émilie Bierre: beaucoup plus qu'un simple rôle

Du haut de ses 14 ans, la comédienne Émilie Bierre s’apprête à célébrer ses 10 ans de carrière. Malgré tous les rôles qu’elle a joués par le passé, l’interprète de Zoé dans «L’Échappée» prend très au sérieux l’impact de son personnage de jeune fille victime d’agression et n’hésite pas à tendre la main à celles qui en ont besoin.

«Émilie, les gens qui suivent «L’Échappée» ont été surpris par la transformation de ton personnage. Toi, qu’en penses-tu?»

«Je trouve ce changement super intéressant, même si au début j’ai été surprise, car je ne m’attendais pas à ça! C’est parce qu’elle est en contact avec le groupe des Louves blanches, à qui elle veut tellement plaire, qu’elle a changé ainsi. C’est comme une nouvelle famille pour elle qui vit tant de problèmes familiaux. Elle se sent incomprise. Au fond, je ne crois pas que Zoé soit réellement malintentionnée; elle veut seulement se raccrocher à des gens. Ce qu’elle vit à travers ça lui apporte un sentiment d’accomplissement.»

«Quelle réaction les gens du public ont-ils face à cette transformation?»

«Les gens me parlent surtout du maquillage. Ils n’aiment pas voir la douce Zoé dans cet état.»

«Toi qui as vécu de l’intimidation étant jeune, qu’est-ce que tu éprouves quand tu joues des scènes où tu dois agresser des gens?»

«Honnêtement, j’arrive vraiment à me détacher de ce que Zoé fait. J’ai toujours su qu’un personnage n’était qu’un personnage. Quand je rentre chez moi, le soir, je fais la part des choses: je ne traîne pas de drames à la maison. Si j’ai de la facilité à passer de l’état de Zoé à celui d’Émilie, c’est parce que j’ai un bon réalisateur et parce que je comprends bien mon personnage. C’est certain qu’il y a des scènes plus troublantes que d’autres à tourner, mais je suis bien accompagnée et les gens autour de moi m’aident à me recentrer.»

«Bien que l’histoire de Zoé soit fictive, plusieurs adolescentes vivent des drames similaires. T’arrive-t-il de recevoir leurs confidences?»

«Oui, parfois je reçois des messages assez intenses. Ça me touche que des personnes s’adressent à moi à cause de mon personnage. Ça me montre qu’avec ce rôle-là, je peux apporter quelque chose à des personnes en difficulté. Comme je ne connais pas ces gens personnellement, souvent, tout ce que je peux faire, c’est les guider vers des ressources. Une chose est sûre: je ne laisserai jamais tomber une personne en détresse. Je vais tout faire pour lui venir en aide et, si ça dépasse mes capacités, mes parents vont m’appuyer.»

«Comment tes parents réagissent-ils quand les confidences sont trop dramatiques?»

«Juste dans la dernière année, mes parents ont dû faire appel trois fois aux services d’urgence, car les personnes qui me contactaient étaient réellement en détresse psychologique. Les policiers sont venus à la maison et, avec la triangulation des cellulaires, ils ont pu retrouver ces gens et leur venir en aide. C’est impressionnant de constater leur efficacité. Le maximum de temps qu’il leur a fallu pour les retrouver, c’est deux heures, je crois.»

«Qu’est-ce qu’un rôle comme celui de Zoé t’apporte, personnellement?»

«Je considère mon métier comme ma deuxième école, celle de la vie. Mon rôle dans «L’Échappée» me fait comprendre la chance que j’ai de grandir dans une aussi belle famille, qui me permet de me réaliser. Mon personnage de Jenny (dans la série du même nom) m’apporte aussi beaucoup. Je réalise à quel point la santé est précieuse et qu’il faut profiter de tous les petits bonheurs de la vie.»

«Sur quoi te bases-tu pour choisir un rôle?»

«Je cherche toujours à savoir si un rôle peut m’apprendre quelque chose comme comédienne et comme personne. Je dois avoir de l’empathie envers le personnage que je ferai vivre; ainsi, je sais que plusieurs personnes se reconnaîtront en elle.»

«Même si tu es toute jeune, tu célébreras sous peu tes 10 ans de carrière. Qu’est-ce que cet anniversaire signifie pour toi?»

«Oui, au printemps! Quand j’aurai 15 ans, ça fera 10 ans que je suis dans le métier! C’est fou, quand j’y pense! D’un côté, j’ai l’impression de faire ça depuis toujours et, de l’autre, je sens un perpétuel renouveau parce que chaque projet m’amène ailleurs...»

«Qu’est-ce qui a poussé la petite Émilie à vouloir faire de la télévision?»

«Au début, c’était surtout la photographie qui m’interpelait. J’étais une grande fan des vêtements Souris Mini et je voulais absolument devenir mannequin pour la marque. Ça a étonné mes parents, qui ne sont pas du tout dans ce milieu! J’ai donc commencé comme mannequin et, petit à petit, je me suis retrouvée devant les caméras. Je me suis alors épanouie d’un coup sur les plateaux de tournage!»

«Un métier comme le tien demande beaucoup de sacrifices pour un enfant. As-tu déjà voulu arrêter?»

«Jamais. J’ai toujours été passionnée par mon métier et je sais que c’est ce que je veux faire de ma vie.»

«Comment gères-tu l’école et le jeu?»

«Heureusement, j’ai une mère extraordinaire qui travaille à la maison et qui m’emmène d’une place à l’autre. Je suis inscrite à un programme spécial du Collège Trinité de Saint-Bruno, qui me permet de poursuivre ma scolarité et ma carrière sans problème. Les élèves et les professeurs y sont adorables.»

«Et pour ce qui est des amis... Est-ce vrai que les jeunes comédiens forment une sorte de fraternité entre eux?»

«Oh oui! Presque tous mes amis sont des jeunes comédiens. Ma meilleure amie, Tayna V. Lavoie, joue d’ailleurs Florence, la meilleure amie de mon personnage Jenny. Nous nous sommes connues à l’âge de cinq ans, elle et moi, lors d’une audition. Depuis, même nos mères sont devenues meilleures amies! Tayna, moi et une foule d’autres jeunes comédiens formons un groupe bien soudé. C’est difficile de nous voir tous en même temps, à cause de nos horaires compliqués, mais nous y arrivons.»

«Et qu’est-ce qui vous différencie, selon toi, des autres générations d’acteurs?»

«Nous aimons tous le jeu, mais nous sommes également tous intéressés par d’autres métiers de la production artistique. Moi, je souhaiterais écrire des œuvres. Ainsi, après le secondaire, je ne m’inscrirai pas à une des écoles de théâtre, même si je sais qu’elles offrent d’excellentes formations. J’ai plutôt l’intention de continuer mes études en cinéma, tout en poursuivant ma carrière de comédienne.»

«L’Échappée», lundi 20 h, à TVA. «Jenny», dès le mercredi 10 avril à 18 h, à Unis TV.

Grande gagnante du Whistler Film Festival

Début décembre, Émilie s’est rendue en Colombie-Britannique pour présenter le film «Une colonie», de la réalisatrice Geneviève Dulude-De Celles, au Whistler Film Festival. Elle a vécu de grandes émotions à la soirée de clôture.

«J’étais assise au fond de la salle avec Geneviève, très relax. C’est alors que l’animateur a expliqué qu’il remettrait un prix d’interprétation unique parmi les 18 films, tous genres confondus... Et il a nommé mon nom! Je me suis levée sans trop savoir quoi faire, je suis passée devant tout le monde et j’ai tenté d’improviser un discours de remerciement. Et alors que je me remettais de mes émotions en coulisses, j’ai entendu que Geneviève remportait un prix pour sa réalisation et ensuite ¨Une colonie¨ a gagné dans la catégorie Meilleur film canadien. C’était fou!», raconte la comédienne.

«Une colonie», en salle dès le 1er février.