«Je prends la vie un peu comme un enfant» - Marcel Sabourin

On ne s'ennuie pas à jaser avec Marcel Sabourin! L'artiste, qui a 65 ans de métier derrière la cravate, a encore bien des choses à dire et a toujours le feu sacré. Il en témoigne dans sa biographique «Tout écartillé» et dans le livre-CD «Encore et toujours... rien pantoute», lancés cet automne.

Avant même de commencer l’entrevue, Marcel Sabourin me fait remarquer que deux gros jouets d’enfants gisent dans la poubelle extérieure, juste en face du bar où on se trouve.

«Je remercie la vie de m’avoir fait jouer pour les enfants. C’est Paul Buissonneau qui m’a d’abord fait jouer pour eux avec La Roulotte. Il n’y a rien de tel que de jouer pour les enfants un personnage qui marque, parce qu’ensuite, toute votre vie, les gens qui vous rencontrent dans la rue vous parlent de "La Ribouldingue", des "Croquignoles", de "La boîte à surprise". Je prends la vie un peu comme un enfant; je suis tout le temps étonné, émerveillé», nous raconte-t-il en ajoutant que peu de temps avant notre entretien, il a été ému de voir passer sur le trottoir Éric Bruneau — qui jouait celui que l’on croyait être son fils, mais qui ne l’était pas, dans "Toute la vérité" — avec sa compagne, Kim Lévesque-Lizotte, et leur fille, Marguerite.

«J’ai une petite-fille. Elle n’est pas de mon sang, mais je l’aime comme si elle l’était. J’ai huit petits-fils et quatre fils: Gabriel, acteur, Jérôme, directeur photo sur des plateaux de tournage, Thomas, médecin à l’urgence, et Alexis, endocrinologue», dit-il.

Un titre révélateur

En 65 ans de carrière, ce n’était pas la première fois qu’un auteur proposait à Marcel Sabourin d’écrire sa biographie, mais il avait toujours refusé. Puis, il y a de cela un an, Robert Blondin, avec qui il a déjà travaillé à la radio et au cinéma, lui a offert cette opportunité et il a accepté.

Le titre est «Tout écartillé» parce que ça se veut un clin d’œil à la chanson qu’il a écrite pour Robert Charlebois, mais aussi «parce que ça s’en va de tous les bords, tous les côtés. Je n’ai pas tellement de règles de vie, sauf sur le plan de l’amour. Mais, sur le plan du métier, je me suis rarement concentré longtemps sur une seule chose. J’ai écrit des chansons, voyagé, enseigné, joué beaucoup au cinéma, à la télévision et au théâtre. J’ai eu quatre gars. Pour un acteur, d’avoir quatre enfants avec la même femme, Françoise, et d’être toujours avec elle 55 ans plus tard, c’est l’inverse d’être tout écartillé.»

Qu'est-ce qui explique leur longévité amoureuse? «Je pense que ça vient d’elle, qui a beaucoup de patience. Elle ne parle pas beaucoup. Son médium, c’est la photo et la peinture. Elle a aussi élevé les enfants. Elle a eu un don particulier pour ça, que je n’avais sans doute pas. Heureusement qu’elle a tenu le fort.»

Dans le livre, l’artiste de 83 ans se confie sur sa vision du métier. Quand on lui demande si elle a changé avec les années, il répond: «C’est une belle question. Je n’ai jamais eu une vision du métier. J’ai plutôt eu une vision de la créativité chez l’être humain. Ça m’a passionné et ça me passionne encore de voir que l’être humain invente sans cesse de nouvelles affaires.»

Un détestable dans «Lâcher prise»

Un an après avoir sorti le livre-CD «Petits carnets du rien-pantoute», Marcel Sabourin récidive avec «Encore et toujours... rien pantoute» qui comprend 86 textes où il s’interroge sur le destin, la chance, la vie et la mort.

À ce dernier sujet, ce n’est pas tant la mort qui lui fait peur que la souffrance et la perte de ses facultés. «Mais, tant que je me sens comme je me sens en ce moment et que Françoise est encore là, je suis prêt à dépasser 100 ans.»

Il a des idées pour un troisième livre avec CD. Il enseigne à l’INIS et aux Ateliers Danielle Fichaud, et on le verra cet hiver dans «Lâcher prise». «C’est le personnage le plus haïssable, le plus écœurant que j’ai joué. Je ne vous dis pas qui c’est parce que je ne veux pas vendre de punchs! (rires)»