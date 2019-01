Le mouvement zéro déchet gagne Québec

De plus en plus de consommateurs de Québec font le choix l'épicerie sans déchet et le mouvement ne cesse de prendre de l'ampleur.

La Vieille Capitale compte maintenant près d'une dizaine d'épiceries en vrac.

Flavie Morin, propriétaire de l'épicerie La Récolte, est agréablement surprise de l’engouement pour son commerce.

«Il y a beaucoup de nouveaux visages. Il y a beaucoup de sensibilisation à faire. Plein de gens qui passent voient la boutique, rentrent pour voir comment ça fonctionne et reviennent ensuite», a expliqué la commerçante.

Après deux ans d'opération dans le quartier Limoilou, Flavie Morin a ouvert une deuxième boutique sur la rue Cartier pour répondre à la demande grandissante.

«Pour nous, c’est notre épicerie de quartier. C’est notre façon de faire notre part», a précisé une cliente de La Récolte.

Greenpeace a lancé une pétition la semaine dernièrement demandant aux supermarchés d'abandonner les emballages de plastique. En quelques jours seulement, l’initiative a récolté plus de 15 000 signatures.

Des pharmacies commencent aussi à s'intéresser au mode de vie sans déchet. En moins de trois mois, une cinquantaine de pharmacies au Québec se sont dotées de produits ménagers en vrac, comme des savons à lessive.