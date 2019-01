L’humoriste P-A Méthot est un homme neuf depuis qu’il a subi une opération au cœur dans la dernière année.

«Ç’a été une méchante bonne affaire que cela arrive, ç’a changé ma vie du tout au tout. Je suis en forme, je dors bien, plus d’apnée du sommeil, je ne ronfle plus, je digère bien, tout va super bien», confie-t-il à l’émission Denis Lévesque.

Il a perdu du poids, même s’il avoue en avoir un peu repris pendant les vacances des Fêtes, et il pratique le jeûne intermittent. «Je m’alimente sur 8 heures et je jeûne 16 heures. Et ça fonctionne à merveille.»

L’humoriste de 45 ans a expliqué sa condition sur le plateau du populaire animateur. «Mon cœur ne poussait pas assez de sang. Il tirait beaucoup, mais il ne poussait pas assez, seulement à 25% au lieu de 100%... Ça faisait de l’eau sur les poumons, les pieds enflés.

C’est à la suite d’un rendez-vous chez son médecin, «par accident», dit-il, puis une batterie de tests qu’on lui a appris qu'il devait subir une intervention chirurgicale au cœur. Son propre père est d’ailleurs décédé du cœur à 62 ans.

«Ce n’est pas aussi gros [cette opération] que ça en a l’air, explique-t-il. Ça prend une demi-heure la faire.» Auparavant, lorsqu’il ressentait des symptômes, P-A Méthot mettait ceux-ci sur le compte de son surplus de poids. «J’étais gros!... Maintenant, je n’ai plus d’excuses», lance-t-il.

C’est d’ailleurs parce qu’il voulait maigrir qu’il est allé consulter son médecin. C’est là qu’on a identifié son problème au cœur comme étant le principal responsable, même si son poids «n’aidait pas». Puisque cette condition est relativement fréquente dans sa famille, il s’est montré plutôt résigné en apprenant la nouvelle.

«10 ans maximum»

«Ce qui m’a le plus fait paniquer, c’est quand on m’a dit: "là, il va falloir t’opérer. Parce qu’on si on ne t’installe pas toute cette machinerie-là, tu peux faire 10 ans maximum". Ça m’a fait peur. Vraiment beaucoup», admet-il.

Confronté à cette «échéance», il a vu défiler tout ce qui a de l’importance à ses yeux: sa fille de 7 ans, sa blonde, sa carrière. «Je me disais, ce serait le bon moment de s’acheter une deuxième maison et de mettre ça sur 25 ans», blague-t-il.

P-A Méthot a longuement hésité avant de donner son accord à sa cardiologue pour l’opération. «Dans la vie, je prends des décisions émotives et là, il fallait que je sois censé et cartésien. Non, ça ne "fittait" pas avec moi. J’analysais tout ça... La vérité, c’est que, si tu ne le fais pas, tu vas mourir mon chum.»

Une décision qu’il ne regrette aucunement. Sans dire que cela révolutionne sa façon d’être sur scène, il constate quelques changements qui, pour lui, sont loin d’être anodins. «Je ne transpire plus! Avant, ça n’avait aucun sens comment j’avais chaud. Tellement qu’à ma première tournée, à l’entracte, je devais me changer complètement : pantalon, bobette, chemise, t-shirt. J’étais détrempé. Maintenant, je peux faire 1h, 1h45, et je n’ai pas une goutte qui me traverse le front.»

Son comportement sur scène a changé pour le meilleur. Il bouge davantage. Au point où il «(se) tape lui-même sur les nerfs». «Je suis crinqué au coton. Il y a une énergie nouvelle que je ne connaissais pas avant.»

P-A Méthot sera le 29 janvier au St-Denis 1 pour la première médiatique de son spectacle «Faire le beau». Il partira ensuite en tournée partout au Québec.

Reconnaissant envers ce que la vie a à lui offrir, il conclut, philosophe, en exprimant son besoin de remercier les gens qui achètent des billets pour aller voir son «show». «Je suis reconnaissant de ça parce que les gens ne sont pas obligés et je n’ai rien fait en tant que tel [pour] que ces gens-là m’aiment autant. Mais ils m’aiment et c’est sincère, et je l’apprécie.»

Car il est bien conscient que toute carrière, comme le reste d'ailleurs, est bien «éphémère».