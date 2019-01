Son ex partage des clichés intimes d’elle à son insu

Une mère de famille réclame 50 000 $ à son ancien mari après que celui-ci a transmis des photos intimes d’elle à des membres de sa famille et à ses employés.

« Je me suis sentie trahie, abusée, violée dans mon intimité », confie difficilement Audrey Larose, qui affirme avoir vécu de gros préjudices après cet événement.

Selon la poursuite déposée récemment au palais de justice de Joliette, la femme de 35 ans s’est rendue chez son ex-mari, Éric Tremblay, le 12 décembre 2017, quelque temps après leur divorce. Le couple a été marié d’août 2015 à novembre 2017, peut-on y lire.

On précise dans le document que la dame devait effectuer un virement bancaire sur l’ordinateur de la compagnie que le couple gérait à l’époque. Une dispute plus tard, Mme Larose a quitté le domicile en vitesse, omettant de fermer la session de sa boîte de courriels personnels, est-il indiqué.

M. Tremblay, 50 ans, profite de l’occasion pour fouiller et découvrir deux photos à caractère sexuel de son ex-femme et de son nouveau conjoint, y apprend-on.

Photos que l’infirmier partage par la suite avec certains membres de leur famille respective ainsi que les employés de leur compagnie, est-il possible de lire.

Une bonne leçon

Cela a anéanti la vie de la victime, a avoué cette dernière au Journal. Les motifs du geste de son ancien mari demeurent inconnus.

La victime tient à sensibiliser les gens au partage de photos intimes.

« Dans mon cas, c’était de la mauvaise vigilance. J’ai eu ma leçon. Peu importe où tu les laisses, tout est trouvable. N’en prends juste pas ! » a-t-elle conclu.

Mme Larose réclame à Éric Tremblay la somme de 50 000 $ pour dommages et intérêts. Cette poursuite survient après que l’homme a plaidé coupable au criminel, le 5 novembre. Cela lui a valu une amende de 1500 $ et une probation de deux ans.

Lors du prononcé de son plaidoyer, le juge a invité Éric Tremblay à s’excuser à la victime, ce qu’il a refusé de faire.