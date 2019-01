Un autre regard sur Laurel et Hardy

Steve Coogan et John C. Reilly, nommé aux Golden Globes, sont parfaits dans leurs rôles de Laurel et Hardy, que l’on découvre sous un nouveau jour.

Évidemment, l’évocation des noms Laurel et Hardy fait naître dans nos esprits des images de situations cocasses en noir et blanc, mais ce n’est pas le propos de «Stan & Ollie», film biographique qui se concentre sur un épisode peu connu de la vie du tandem comique.

Le long métrage réalisé par Jon S. Baird («Filth») s’ouvre en 1937 alors que les deux hommes sont au sommet de leur gloire. Seize ans plus tard, dans le monde d’après la guerre, le duo a vieilli. Laurel et Hardy sont en fin de carrière et ils effectuent une tournée au Royaume-Uni. Sans publicité, ne se fiant qu’à une notoriété en déclin, les deux comiques vont d’hôtels miteux en salles de spectacles quasi vides.

Leur objectif? Se rendre à Londres au terme de ce périple, leur passage devant s’accompagner de l’arrivée de leurs femmes, Ida (Nina Arianda), celle de Laurel et Lucille (Shirley Henderson), celle de Hardy, ainsi que de la visite d’un producteur qui doit donner le feu vert à un film parodique sur Robin des bois. Entre deux spectacles, dans les loges et les trains, Laurel travaille donc patiemment sur les gags, les jeux de mots et le scénario.

Ce «Stan & Ollie», écrit par Jeff Pope, le coscénariste de «Philomena», est surprenant à plus d’un titre. Tout d’abord, il ne s’agit pas d’un film biographique traditionnel, l’histoire se déroulant pendant les dernières années de la vie active du tandem. Ensuite, le long métrage est résolument nostalgique, se concentrant sur la grâce et la poésie (oubliées) de leurs numéros comiques. Enfin, le spectateur a tout d’abord du mal à se reconnaître dans cette relation d’amitié, de complicité, de synchronisation des deux compères. Puis, peu à peu, tant grâce à la qualité du jeu de Steve Coogan et John C. Reilly, puis par celle de Nina Arianda et Shirley Henderson, il se laisse prendre par l’émotion.

Car «Stan & Ollie» est tout en finesse, tout en retenue et s’avère un hommage à l’amitié, mais aussi et surtout à un art aujourd’hui disparu qui fait partie de l’histoire du cinéma.

Note: 3,5 sur 5