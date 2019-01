Un homme dans un état grave lors d'une intervention policière à Joliette: une enquête indépendante ouverte

Un homme de 24 ans était dans un état critique samedi soir quelques heures après avoir fait un arrêt cardiaque au cours d’une intervention de la Sûreté du Québec à Joliette, dans Lanaudière.

En raison du sérieux de la situation et parce que l’événement a eu lieu lors d’une intervention policière, le Bureau des enquêtes indépendantes a décidé d’ouvrir une enquête sur les circonstances entourant cette affaire.

Selon les informations préliminaires fournies par le BEI dans un communiqué peu après 21 h, un appel aurait été logé au 911 vers 17 h 40 pour un homme en crise au centre-ville de Joliette.

«Environ 10 minutes plus tard, des policiers auraient retrouvé l’homme derrière un bâtiment, a ajouté le BEI. Ils auraient constaté qu’il semblait intoxiqué et qu’il était ensanglanté. L’homme aurait collaboré et aurait accepté d’être transporté à l’hôpital par ambulance. Pendant le transport, l’homme aurait commencé à se débattre et les policiers auraient voulu le contrôler.»

L’homme aurait alors fait un arrêt cardiaque et aurait été réanimé, mais «il serait actuellement dans un état critique», a mentionné l’organisme d’enquête.

Huit enquêteurs du BEI enquêteront sur cet événement. Ils seront assistés par le Service de police de la Ville de Montréal.

Le BEI demande aux personnes qui auraient été témoins de l’événement de communiquer avec lui via son site internet (www.bei.gouv.qc.ca).