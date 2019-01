Une tempête... et encore du froid

La poudrerie sera l’ennemi numéro un des automobilistes dimanche alors qu’une tempête de neige chargée de précipitations et de vents puissants s’amène sur le territoire québécois.

Le ministère des Transports a d’ailleurs demandé de reporter tous les déplacements non essentiels pour éviter cette dépression qui devrait gagner en intensité dimanche matin sur le sud et le centre de la province, avant d’atteindre l’est.

Ceux qui ne le feront pas devront rouler avec « une grande prudence » puisqu’en raison du froid intense qui se poursuit, « l’efficacité des fondants généralement utilisés par le Ministère sera fortement réduite, voire nulle», a-t-il précisé.

Rafales à 80 km/h

« La neige va tomber plus fortement et les vents vont être très présents. On parle de rafales jusqu’à 70, 80 kilomètres [dans la région de Québec]. Combinée aux températures froides, c’est sûr que la neige va être extrêmement poudreuse, donc ça ne prendra pas grand-chose pour qu’il y ait de la poudrerie généralisée et que la visibilité soit nulle par endroit », prévient Amélie Bertrand, météorologue à Environnement Canada.

Si ce scénario se concrétise, des fermetures de routes sont possibles, notamment sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent où la tempête pourrait être plus sévère.

Les précipitations de neige seront très variables selon les secteurs. Alors que la région de Québec devrait recevoir entre 15 et 25 centimètres de neige, les précipitations se situeront plutôt entre 30 et 60 centimètres en Gaspésie. Cette région pourrait même faire face à des rafales allant jusqu’à 100 km/h sur le littoral nord.

Mais, dans tous les cas, les conditions routières seront très hasardeuses.

« Peu importe la quantité de neige qu’il va tomber, il va y avoir tellement de poudrerie que ce ne sera pas beau nulle part. Ce seront vraiment des conditions de tempête », indique Mme Bertrand.

Toujours froid

Par ailleurs, le Québec n’en a pas encore fini avec le froid. Ce n’est qu’en milieu de semaine que les températures retrouveront des seuils plus normaux.

Encore dimanche, on prévoit un refroidissement éolien de -37 dimanche matin et de -27 dimanche après-midi dans la région de la Capitale-Nationale. Plus au nord, il pourrait faire aussi peu que -43 dimanche matin avec le facteur éolien à Roberval.

Précisons enfin que, malgré des températures glaciales dans la nuit de vendredi à samedi, une seule municipalité du Québec a battu un record de froid cette nuit-là, alors qu’il a fait -41 °C à Chibougamau. La température ressentie s’est même établie à -51 tôt samedi matin à cet endroit.