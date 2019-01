Adolescent drogué à son insu par des amis

Un adolescent d’une douzaine d’années membre d’un club sportif a été drogué à son insu par des coéquipiers avec une dose cinq fois supérieure à celle qui lui est prescrite quotidiennement.

Certaines blagues sont meilleures que d’autres estime la famille du jeune garçon de Lac-Beauport.

Récemment, ses coéquipiers lui auraient fait ingurgiter deux gélules de 50 mg de Vyvanse, ou lisdexamfétamine, un produit qui appartient à la classe des médicaments appelés stimulants du système nerveux central. On l’utilise pour soigner un trouble de déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH).

Cinq fois plus

En raison de son poids et de sa taille, le garçon avait déjà pris sa dose quotidienne de 20 mg avant de consommer sans le savoir un chocolat chaud dans lequel des amis avaient dissous 100 mg du médicament en question.

« Un de ses coéquipiers prend du 50 mg et il a décidé de tester ça sur son chum. Ils en ont parlé quelques jours, c’était prémédité, et lorsqu’ils ont eu l’occasion, ils ont glissé ça dans son verre. Il ne se sentait pas bien et ils lui ont avoué ce qu’ils avaient fait », explique Élodie Leslie, la belle-mère de l’adolescent.

Malgré quelques effets indésirables et une nuit sans sommeil, le pire a été évité. Heureusement, rien de dramatique ne s’est produit. « Il avait des tics nerveux et il se mangeait les lèvres. Il sentait que ça pompait puisque ça augmente le rythme cardiaque. C’est lui qui avait peur de mettre ses amis dans le trouble. Avec le recul, il réalise que ce n’était pas un geste brillant et que ça aurait pu être dangereux », ajoute Élodie. Les jeunes sportifs semblent avoir retenu la leçon.

« C’est pas une joke à faire. Ils étaient désolés après », a confié l’adolescent qui ne veut pas perdre son groupe d’amis.

Pas de blâme

Sans vouloir blâmer l’organisation sportive, les entraîneurs ou même les auteurs de la blague, le couple veut toutefois sensibiliser les jeunes et leur entourage aux médicaments d’ordonnance. Ils souhaitent également un protocole d’intervention clair et efficace partout.

« Il faut dénoncer pour que ça se produise moins souvent. Ça va peut-être arriver encore ailleurs, mais il faut que le plus de parents possible en soient conscients », précise le père de l’enfant, Simon Lemieux.

« Il n’y aura de plainte contre personne. On veut juste lancer un message. Ce sont tous des athlètes sérieux, mais ils ne sont pas à l’abri de prendre des mauvaises décisions. C’est le temps d’avoir une conversation avec eux. Les adolescents partent en compétitions ou en tournoi à l’extérieur pendant plusieurs jours avec une supervision différente et certains ont des médicaments à prendre. Du poivre ou du vinaigre dans un verre, c’est drôle. Bien des choses auraient mieux passé que leur idée », termine Élodie Leslie.