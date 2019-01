De bons Samaritains tirent un autobus de la STM du pétrin

Trois amateurs de conduite hors route ont profité de la tempête de dimanche, en après-midi, pour venir en aide à leurs prochains, sortant au passage un autobus coincé en bas d’une côte dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve.

«On se promenait pour aider les gens, les sortir de la neige. C’était notre but durant la tempête», a relaté Mathieu Grenon, âgé de 23 ans et qui demeure à Pointe-aux-Trembles.

Avec ses amis François Nantel et Jean-Sébastien Charland, à bord de leurs VUS équipé pour la conduite hors route, ils ont toutefois trouvé un défi à leur mesure: un autobus embourbé en bas de la côte du boulevard Pie-IX.

«À trois, on avait plus de traction. J’ai déjà travaillé dans le domaine du remorquage et Jean-Sébastien connaît bien les autobus. On était pas mal certains qu’on y arriverait», a poursuivi M. Nantel, un jeune homme de 27 ans de Brossard.

Ils ont donc attaché le mastodonte bondé de gens à leur Toyota 4Runner, Jeep Wrangler et Toyota Sequoia en file indienne.

«Quand la météo est comme ça, on sait que les services d’urgence sont engorgés. Alors on essaie d’aider», a-t-il ajouté.

La puissance combinée des véhicules a permis de gravir la pente entre l’avenue Pierre-de-Coubertin et la rue Sherbrooke pour amener l’autobus à bon port.

«On avait sécurisé l’intersection et on est passé sur la lumière verte», a assuré M. Grenon.

Leur exploit filmé par des passants a été partagé sur les réseaux sociaux.

«Les passagers étaient bien heureux de ne pas être trop en retard», a ajouté François Nantel qui n’a pas compté le nombre de voitures qu’il a aidé durant la journée.