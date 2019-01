Des ados pro-Trump se moquent d’un vétéran autochtone

La vidéo d'un groupe d'étudiants se moquant d'un vétéran de la guerre du Vietnam d'origine autochtone à Washington crée un véritable malaise aux États-Unis.

Les élèves, provenant d'une école privée catholique du Kentucky, participaient à un rassemblement antiavortement dans la capitale. Plusieurs portent une casquette portant la mention «Make America Great Again», slogan du président Donald Trump lors de sa campagne électorale.

On les voit sur les images se moquer des chants d'un groupe d'autochtones mené par Nathan Philips, un aîné de la tribu Omaha.

«Quand j’ai commencé à avancer dans ce groupe massif, les gens se sont séparés pour me laisser passer, a raconté M. Philips en entrevue avec la chaîne américaine CNN. Ce jeune gars s’est mis devant moi et ne voulait pas bouger. Si je faisais un autre pas, j’entrais dans son espace et je le touchais. Ç’aurait été le geste qu’ils attendaient pour me sauter dessus.»

L'école a dénoncé le manque de respect de ses élèves et a promis des mesures disciplinaires; plusieurs élus ont qualifié leur comportement de honteux et haineux.