La neige paralyse Montréal

[Perturbations bus] 🚌⚠️❄ En raison de l'état de la chaussée et des conditions météo, les côtes Ridgewood, du Beaver Hall et Victoria sont fermées. Les lignes #stm11, #stm35, #stm36, #stm61, #stm75, #stm124, #stm168 et #stm711 sont déroutées. #stminfo #stmbus