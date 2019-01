Les chauffeurs de taxi bravent la tempête de neige

Malgré la tempête qui rendait la chaussée glissante et la visibilité parfois nulle, plusieurs chauffeurs de taxi ont quand même pris la route dimanche, par choix ou par obligation.

• À lire aussi: La neige paralyse Montréal

• À lire aussi: Montréal: chargement de la neige dès lundi soir

• À lire aussi: Les Québécois priés de rester à la maison

«Si j’avais eu le choix, je serais resté chez moi. C’était très dangereux», laisse tomber d'emblée un chauffeur d’expérience, qui préfère de pas révéler son identité pour ne pas avoir de problème avec la compagnie qui l’emploie.

Après une grosse journée de travail, il était épuisé. Dimanche à Montréal, les téléphones des centrales de taxi n’ont pas dérougi.

«Quand il y a des tempêtes, les gens ne veulent pas prendre leur voiture alors ils appellent un taxi. En même temps, plusieurs chauffeurs ne rentrent pas travailler, alors on a du mal à répondre à la demande», explique Max-Louis Rosalbert, président du Regroupement des propriétaires de taxi de Montréal.

Selon M. Rosalbert, environ 80 % des chauffeurs à Montréal sont travailleurs autonomes. Ils louent leur véhicule, ou en sont propriétaires, et décident donc de leur propre horaire de travail.

Pas les moyens de prendre congé

Malgré tout, plusieurs d’entre eux n’avaient pas les moyens de rester à la maison à cause de la météo.

«Même en travaillant, je n’y arrive pas. Je dois payer la pension de mes enfants», peste Fawzi Kaddache, les deux pieds ensevelis dans la neige pour transporter les valises de sa cliente.

Après l’avoir amenée du centre-ville à l’aéroport, Fawzi Kaddache s’est promis de garer son taxi jusqu’à demain.

«Depuis ce matin, j’ai eu peur plusieurs fois. J’ai souvent glissé et je suis resté pris. On ne voit rien sur les routes», témoigne-t-il.

Une tempête comme une autre

De son côté, Fred Cadet préfère garder le sourire, même s’il a lui aussi dû user de patience pour désembourber son véhicule d’un banc de neige.

«Au fond, c’est une tempête ordinaire. On doit faire attention et déneiger souvent notre pare-brise. Le plus difficile cette fois-ci, c’est vraiment le froid», relativise celui qui fait tourner l’air chaud à plein régime dans son auto.

Si passer par les petites rues peut s’avérer risquer, la circulation sur les grandes artères restait fluide, assure Max-Louis Rosalbert.

«Pour les courtes distances, ça va. C’est quand on fait de longs trajets qu’on doit travailler nos nerfs. Mais bon, ça fait aussi partie du métier», conclut-il.