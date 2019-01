Montréal: un chargement de la neige dès lundi soir

La Ville de Montréal amorcera le chargement de la neige tombée depuis samedi soir à partir de 19 h, lundi

• À lire aussi: La tempête s’essouffle, mais le froid et le vent continuent

• À lire aussi: Plusieurs carambolages dans la région métropolitaine

• À lire aussi: La neige paralyse Montréal

«Un décret de chargement de la neige suivra la tempête», a annoncé dimanche sur Twitter la mairesse de Montréal, Valérie Plante, qui a aussi invité les Montréalais à éviter de lancer la neige sur le trottoir s’ils doivent déblayer leur voiture.

De son côté, la Ville a confirmé que la seconde opération de ramassage de la neige de l'année commencera lundi soir.

Un chargement de la neige peut être décrété lorsque 10 à 15 cm de neige s’accumulent au sol. La métropole avait déjà reçu 16 cm dimanche vers midi, et un autre 2 à 4 cm était attendu d’ici la fin de la journée, selon Environnement Canada

«Assurément on va avoir un 15 cm, peut-être ça va aller vers un 20 cm», a indiqué le porte-parole administratif de la Ville, Philippe Sabourin.

Environnement Canada a émis dimanche une alerte de tempête hivernale pour la région métropolitaine, où des vents forts, de la poudrerie et de la neige s’ajoutent au froid glacial de la fin de semaine.

De 15 à 25 centimètres de neige sont prévus en journée avec des températures ressenties pouvant aller jusqu’à -29 en après-midi, en incluant le facteur éolien.

Abrasifs

Les employés de la Ville s’affairent depuis samedi soir à dégager les trottoirs et les rues et à épandre de l’abrasif puisque le sel est inefficace à partir de -15 degrés ou moins. Environ 1000 personnes et autant d’appareils étaient déployés dimanche en journée.

Les équipes de la Ville doivent poursuivre leur travail après la fin des précipitations, prévues dimanche en soirée selon Montréal. «On va continuer les opérations pendant environ huit heures pour compléter la moindre petite rue, et demain matin, oui les trottoirs et les chaussées seront dégagés», a assuré Philippe Sabourin.

Ce dernier invite toutefois les automobilistes à délaisser leur véhicule et à prendre le transport en commun, puisqu’il sera difficile de se stationner dans les rues.

Glaces et pentes

L’accumulation de glace noire et les pentes glissantes sont les principaux défis auxquels doit faire face la Ville pendant la tempête, marquée par de forts vents et des températures très froides.

Des tronçons doivent par exemple être régulièrement déglacés et dégagés alors que de la neige peut rapidement s’accumuler et dissimuler des plaques de glaces.

«Lorsque quelqu’un prend la voiture, il faut vraiment diminuer la vitesse, garder une distance importante avec les autres véhicules et conduire très prudemment. Et dans le meilleur des cas, prendre le transport en commun», a conseillé Philippe Sabourin.

Montréal s’assure aussi que les rues en pentes ne soient pas glissantes. Deux tronçons, sur le Chemin de la Côte-des-Neiges près de l’Hôpital Général Juif et sur le boulevard Robert-Bourrassa entre Saint-Antoine et René-Lévesque, ont dû être temporairement fermés à la circulation dimanche en matinée, le temps que les conditions redeviennent sécuritaires.

Le service de sécurité incendie de Montréal a aussi invité les citoyens à retirer la neige et la glace des balcons, des marches et des entrées et des sorties pour assurer la sécurité si des opérations d’urgence doivent être menées.