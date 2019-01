Montréal: une motion pour éviter les apparences de conflits d’intérêts

Des élus à Montréal demandent que les membres du comité exécutif ne siègent pas à la commission sur les finances, qui étudie entre autres le budget de la Ville, ni au comité de vérification élargi afin d’éviter «toute apparence de conflits d’intérêts».

Le conseiller indépendant Marvin Rotrand, appuyé par le maire de l’arrondissement de Saint-Laurent Alan DeSousa, présenteront une motion en ce sens au prochain conseil municipal, et souhaitent que cette mesure entre en vigueur avant l’étude du budget de 2020.

«Un membre du comité exécutif qui siège à une commission permanente agit donc à la fois en tant que juge et partie puisqu’il participe à l’élaboration des recommandations de la commission, puis qu’il formule la réponse du comité exécutif, laquelle peut renverser un consensus établi», écrit-on dans la motion, reconnaissant que la présence de membres du comité exécutif peut être utile en certaines occasions.

Cela pourrait toucher par exemple la conseillère Laurence Lavigne Lalonde, qui siège à la fois au comité exécutif comme responsable de la transparence, de la démocratie, de la gouvernance, de la vie citoyenne et d’Espace pour la vie et à la commission sur les finances et au comité de vérification.

L’administration de Valérie Plante a indiqué dimanche avoir l’intention d’en débattre à la séance du conseil municipal.