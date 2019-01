Plusieurs carambolages dans la région métropolitaine

La tempête qui balayait Montréal et ses environs, dimanche, a entraîné de nombreux accidents, sorties de route et carambolages à la grandeur de la région métropolitaine.

Le ministère des Transports du Québec faisait état, vers midi, de nombreux carambolages dans la région. Entre autres, deux accidents impliquant respectivement trois et quatre véhicules s'étaient produits à chaque extrémité de l'autoroute 40 sur l'île de Montréal, soit vers le pont de l'Île-aux-Tourtes, à l'ouest, et à la jonction avec le boulevard Henri-Bourassa, à l'est.

Plusieurs accrochages ont aussi été répertoriés sur les autoroutes 13 et 15, tant à Laval que dans les Laurentides. Un carambolage impliquant «plusieurs véhicules» était à déplorer près de la jonction entre les autoroutes 15 et 50, à Mirabel.

Plus tôt en matinée, la mise en portefeuille d'un poids lourd avait entraîné brièvement la fermeture complète de l'autoroute 15 nord, à Saint-Adèle.

Malgré ces nombreux accidents et sorties de route, aucune collision majeure n'avait été répertoriée par la Sûreté du Québec en mi-journée. La plupart des accidents se seraient plutôt soldés par des dégâts matériels et des blessures légères.

La tempête a aussi entraîné des fermetures de tronçons routiers. C'était notamment le cas du côté de la route 339, entre Saint-Roch-de-l'Achigan et l'Épiphanie, en raison des accumulations de neige et de la présence de nombreux véhicules embourbés sur la route.

La visibilité était pratiquement nulle sur la majorité des routes de Montréal et des environs, alors que plus de 15 cm de neige, accompagnés de rafales atteignant jusqu'à 60 km/h, étaient tombés sur la métropole vers midi.