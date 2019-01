Semaine internationale de la sécurité: les adeptes de motoneige invités à la prudence

Des activités de sensibilisation seront tenues au cours des prochains jours pour inviter les motoneigistes à la prudence alors qu’a commencé samedi la Semaine internationale de la sécurité à motoneige.

Le gouvernement du Québec et la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec (FCMQ) ont annoncé notamment la mise en place de trois postes d’accueil dans des sentiers de la province, «pour aller à la rencontre des motoneigistes et rappeler les consignes de sécurité». Les postes ont été installés à des endroits stratégiques à Québec, à Laval et dans les Laurentides.

Les autorités souhaitent inciter les motoneigistes à adopter un comportement responsable et à faire preuve de vigilance lors de leurs randonnées.

«Soyez attentifs, respectez toujours la signalisation et ajustez votre vitesse en fonction des conditions météorologiques; ne vous aventurez jamais sur les plans d'eau que vous ne connaissez pas; lorsque vous devez traverser une route, faites-le seulement aux endroits indiqués par une signalisation; et, abstenez-vous de conduire avec les facultés affaiblies par l'alcool ou la drogue», figurent parmi les recommandations faites aux adeptes de la motoneige.

«Malgré la présence d'un réseau de sentiers balisés et surveillés, et de nombreuses mesures en place pour assurer la sécurité des adeptes de véhicules hors route, on constate un nombre important d'accidents dans les sentiers et hors sentier, chaque année», ont mentionné le ministère des Transports et la FCMQ, ajoutant que «la majorité de ces accidents sont attribuables au comportement des utilisateurs».

Le réseau québécois de motoneige compte quelque 33 000 km de sentiers fédérés entretenus et surveillés par les bénévoles des clubs.