Un autobus heurte une déneigeuse sur l'autoroute 20

Un autobus transportant une trentaine de passagers est entré en collision avec une déneigeuse sur l’autoroute 20 entre Lévis et Saint-Apollinaire.

Le chauffeur de l’autobus a heurté la déneigeuse qui se trouvait tout juste devant lui. Tout porte à croire qu’il ne l’aurait pas vu en raison des bourrasques et de la poudrerie

Le chauffeur a subi des blessures mineures au visage dans l’accident tandis que certains passagers ont été transportés au centre hospitalier par précaution.

Les conditions météorologiques extrêmes ont forcé la fermeture de l’autoroute 20 dans les deux directions dès 10h sur un premier tronçon d’une cinquantaine de kilomètres à l’est de Lévis et en début d’après-midi sur près de 140 km en direction est (entre Lévis et Saint-Pascal) et sur près de 180 kilomètres en direction ouest (entre Rivière-du-Loup et Lévis).

Le ministre des Transports François Bonnardel a demandé aux Québécois d’éviter de prendre la route inutilement.