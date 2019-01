Un «rallye» du chocolat chaud pour se réchauffer

Une vingtaine de pâtissiers de partout au Québec ont concocté un véritable rallye de boissons réconfortantes – tantôt épicée, tantôt fruitée – dans le cadre de la Tournée du chocolat chaud, qui se tiendra jusqu’au 3 février. Le pâtissier Patrice Demers nous révèle quelques secrets chocolatés.

Quelle est l’idée derrière la Tournée du chocolat chaud?

La Tablée des chefs, en collaboration avec le chocolatier Valrhona, a eu l’idée de s’associer à une vingtaine d’établissements, dont plusieurs pâtissiers, à travers le Québec pour créer un chocolat chaud spécial. Pour chaque boisson chaude vendue, 50 cents ira à la Tablée des chefs, qui a pour mission de faire le pont entre les restaurants et les organismes, qui sont à la recherche de surplus alimentaire. De plus, Valhrona remettra 50 grammes de chocolat par chocolat chaud vendu afin d’être utilisé dans ses ateliers de cuisine.

COURTOISIE/MICKAEL A. BANDASSAK

Quels sont vos coups de cœur de la Tournée?

Il y a des chocolats chauds particulièrement créatifs cette année! J’ai eu un coup de cœur pour celui d’Arhoma, qui est situé dans Hochelaga. Ils ont conçu un chocolat chaud à base de camerise, un petit fruit qui pousse au Québec, mais qui est encore méconnu. Ça ressemble à un bleuet, mais ça goûte davantage la framboise ou le cassis, c’est acidulé. J’ai aussi adoré celui de Talie Chocolat puisqu’on retrouve à l’intérieur des épices mexicaines, inspirées d’une mole, la fameuse sauce mexicaine qui comprend plus de vingt ingrédients. La chocolatière a une nouvelle assistante, d’origine mexicaine, et elle lui a laissé toute la place pour la création.

À quoi ressemble le chocolat chaud que vous avez créé?

Dans le nôtre, on a décidé de travailler un ingrédient peu typique en pâtisserie: des champignons séchés, qui ont été cueillis par un coureur des bois en Gaspésie. Nous avons deux types de champignons qui, une fois séchés, dégagent des arômes qui se rapprochent beaucoup de l’érable, du caramel et des noisettes. On a donc fait un chocolat chaud assez classique, mais en utilisant un de mes chocolats préférés à 70 %. On a recouvert la boisson d’une mousse très aérienne, qui ressemble à celle d’un cappuccino, mais plus riche et texturée. Les yeux fermés, on ne se doute pas qu’il y a des champignons!

Qu’est-ce que ça prend pour faire un bon chocolat chaud?

Nous, on utilise du lait de vache, mais il y a quelques pâtissiers cette année qui ont décidé d’utiliser du lait d’avoine ou d’amande. Ça prend inévitablement du cacao pour donner l’intensité chocolatée et un bon chocolat, qui va pouvoir se marier au cacao. On peut aussi ajouter une petite quantité de sucre et certaines épices, dont la vanille, une pointe de piment, de la cardamome.

Qu’est-ce qui fait la qualité du cacao?

Tout part des fèves et de la façon dont elles ont été transformées. La première transformation se fait sur les plantations, on doit les faire sécher, fermenter. Les arômes du cacao vont se développer à l’étape de la fermentation. Le travail qui est fait par la suite est comparable à celui d’un vin. On va donner la personnalité au chocolat, en fonction de la fermentation. Ensuite, les fabricants de chocolats vont torréfier les fèves et les broyer. Ils vont parfois mélanger différentes origines ou variétés de fèves pour créer un profil aromatique spécifique.

Pour retrouver tous les pâtissiers participants, rendez-vous sur la page Facebook de la Tournée du chocolat chaud.