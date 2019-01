La lourde bureaucratie judiciaire internationale risque de faire en sorte que les Québécois ne reverront jamais la très grande majorité des millions de dollars détournés par Arthur Porter et sa femme dans le plus grand scandale de corruption de l’histoire moderne du Canada, estime Mario Dumont.

Selon les informations révélées lundi par notre Bureau d’enquête, le couple a réussi à vendre des propriétés sous le nez des autorités malgré des ordonnances de blocage émises par la justice québécoise. Des millions de dollars ont ainsi échappé au trésor public et ne seront probablement jamais récupérés.

Alors directeur général du Centre universitaire de santé McGill, Porter a reçu plus de 10 M$, tout comme son adjoint, Yanai Elbaz. En échange de l’argent, les deux hommes ont influencé le processus d’octroi du contrat en faveur de SNC-Lavalin pour la construction et l’entretien de l’hôpital.

Mario Dumont souligne que malgré l’excellent travail des policiers dans le dossier et le fait que les principaux acteurs ont été traduits en justice, les Québécois conserveront un goût amer de cette affaire.

«Sur le plan de la justice, on aura réussi à punir [les fautifs], mentionne-t-il. Dans les faits, c’est une frustration qu’on est susceptible de partager, lorsqu’il est question de récupération de l’argent, on entre dans la bureaucratie de la justice. [...] La conclusion, pour l’instant, c’est que sur le 10 M$ en question, il y a 300 000 $ de récupérés.»

Si certains demeurent optimistes, Mario Dumont, lui estime que «ça ne sent pas bon».

«Toutes ces affaires-là datent de cinq, six ans. Les étapes, en justice, ne se comptent pas en jour et en mois, mais en années. Et les années passent. On est rendu en 2019 et pour ce qui est de récupérer l’autre 9,7 M$, ça ne sent pas bon.»