Contrecoeur: un homme de 56 ans porté disparu depuis samedi

La police demande l’aide de la population pour retrouver un homme de 56 ans porté disparu depuis samedi, à Contrecoeur.

Richard Marsolais a été vu pour la dernière fois vers 13 h 50, alors qu’il quittait son domicile.

Selon les autorités, M. Marsolais pourrait se trouver à Montréal. Le quinquagénaire a l’habitude de fréquenter les Tim Hortons.

Pour se déplacer, le disparu pourrait utiliser les réseaux de transport en commun ou faire de l’auto-stop. M. Marsolais a de la famille dans la région de Sept-Îles.

Richard Marsolais mesure 1,73 mètre et pèse 68 kg. Il a les cheveux bruns foncés et gris, les yeux bruns et n’a pas de dents.

Toute information pouvant aider les policiers à le retrouver peut être transmise à la centrale de la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent, au 450 536-3333.