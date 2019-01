Si habituellement les tempêtes hivernales sont caractérisées par une poussée de vent chaud en provenance du sud et qui aide à la formation des fameux cocktails météo, la dernière tempête était loin d’être de ce type.

«Les vents de dépression, ce sont des vents de circulation du sud, et avec les tempêtes, le mercure se met à [habituellement] à grimper et la neige se change parfois en pluie, en pluie verglaçante, le fameux cocktail météo qu’on a depuis les dernières années», explique le météorologue Gilles Brien en entrevue avec Mario Dumont.

Il souligne qu’une solide masse d’air provenant de l’Arctique pesait lourdement sur le Québec pendant le passage de cette dépression, et cette masse était encore bien présente mardi.

Les valeurs de températures enregistrées à Chibougamau et Schefferville étaient lundi à -46 degrés Celsius, et dans le Nord de l’Ontario tournent autour de -42, précise le météorologue.

Avec le refroidissement éolien, la température la plus froide enregistrée lors de la dernière tempête l’a été à Rivière Manicouagan le 20 janvier de 19 heures au 21 janvier à 8 heures -49 degrés Celsius, selon le dernier rapport d’Environnement Canada.

Toujours selon l’organisme fédéral, le refroidissement éolien était de -48 degrés Celsius du 20 janvier à 10h jusqu’au 21 janvier à 9 heures à Chibougamau.

Froid et poudrerie

«Vous combinez ce froid avec une belle dépression du Colorado, comme on a eu, ça vous assure des nuages, des précipitations, beaucoup d’air froid et de l’humidité qui arrive du Golfe un peu en altitude. Des flocons qui tombent dans l’air froid, ça ne fait pas le même type de neige, tous les skieurs vont vous le dire», ajoute le météorologue.

«Le flocon a une densité très faible», souligne-t-il, en précisant que cette neige était idéale pour la formation de poudrerie.

«C’était réellement des conditions de blizzard hier. La visibilité est tombée à moins de 400 mètres à Montréal pendant 4 ou 5 heures. C’est très comparable à la tempête du siècle qu’on a eu en 2017», précise-t-il.

La période du 16 au 23 janvier est habituellement la plus froide de l’hiver.

«Ce qui est normal ce sont des températures de -15 la nuit, mais là on a des températures de -19, -20 degrés le jour! On est à 15 degrés de la normale...on n’a plus de termes pour décrire ces conditions», tellement la différence est grande.

Sommaire de la neige reçue en centimètres :

Montréal : 23

Oka: 29

Lachute: 24 Prévost: 18

Mont-Tremblant: 15

Lanaudière : 20-30

St-Bernard-de-Lacolle: 38

Boucherville: 16

St-Hyacinthe: 20

Drummondville: 26

Trois-Rivières: 25

Bagotville: 12

Cap-Éternité: 20

Petit-Saguenay: 25

Parc des Grands-Jardins: 30

Le Massif: 22

Québec : 23

Duchesnay: 27

Montmagny - L'Islet: 20-25

Estrie : 25-35

Beauce: 20-35

Témiscouata: 20-30

Mont-Joli: 44

Amqui: 21

St-Alexis-de-Matapédia: 25

Grande-Vallée: 47

Gaspé: 51

Caplan: 27

Les Escoumins: 16

Sept-Îles: 24

Baie-Johan-Beetz: 40

Chevery: 20-30

Sommaire de la poudrerie (visibilité de 0 à 400 mètres) :

Montréal : le 20 de 9 heures 30 à 14 heures

Montérégie : le 20 de 9 heures à 22 heures

Québec : le 20 de 10 heures à 17 heures

Mont-Joli: du 20 à 11 heures au 21 à 7 heures

Gaspé : du 20 à 12 heures au 21 à 1 heure

Baie-Comeau: le 20 à 13 heures à 21 à 18 heures

Minganie: depuis le 20 à 21 heures

Natashquan: depuis le 20 à 17 heures

Blanc-Sablon: depuis le 20 à 22 heures

Sommaire des vents en kilomètres à l'heure :

Île-d'Orléans : 96

Cap-d'Espoir : 110

Mont-Joli: 94

Cap-Chat: 83

Pointe-des-Monts: 96

Chevery: 85

Blanc-Sablon: 89 4.

Sommaire du refroidissement éolien (températures équivalentes) :

Maniwaki le 21 de 05 heures à 09 heures -40

Témiscamingue (barrage)le 20 de 10 heures au 21 à 08 heures -41

Rouyn-Noranda le 20 de 10 heures au 21 à 09 heures -44

Val-D'Or le 20 de 10 heures au 21 à 09 heures -46

Réservoir Gouin le 20 de 10 heures au 21 à 08 heures -47

Parent le 21 de 05 heures à 09 heures -42

L'Étape le 21 à 08 heures -38

Normandin le 20 de 10 heures à 12 heures -41

Roberval le 20 de 10 heures au 21 à 08 heures -45

Rivière Manicouagan le 20 de 19 heures au 21 à 08 heures -49

Sept-Îles le 20 à 10 heures -38

Havre St-Pierre le 20 de 10 heures à 11 heures -39

Natashquan le 20 de 10 heures à 14 heures -39

Chevery le 20 à 15 heures -38

Matagami le 20 de 10 heures au 21 à 09 heures -47

Waskaganish le 20 de 09 heures au 21 à 07 heures -45

Chibougamau le 20 de 10 heures au 21 a 09 heures -48