Deux nominations chez Groupe TVA

Groupe TVA a annoncé, lundi matin, deux nominations au sein de sa haute direction.

Actuellement vice-président et chef de la direction financière, Denis Rozon devient également vice-président productions, opérations et technologies de TVA et chef de l'exploitation de MELS. M. Rozon est en poste au sein de Groupe TVA depuis 2006.

Groupe TVA a également annoncé la nomination d'Anick Dubois au poste de vice-présidente finances. Elle oeuvre dans l'entreprise depuis 2007. Elle occupait jusqu’à maintenant le poste de directrice principale des finances.

«Notre industrie connaît depuis plusieurs années des changements fondamentaux qui exigent une solide capacité de réflexion stratégique, une aptitude à saisir les nouvelles occasions d'affaires qui se présentent et une gestion financière rigoureuse destinée à permettre la réalisation du plan d'affaires. Dans ce contexte, Anick et Denis sont assurément les personnes les plus qualifiées pour occuper ces postes hautement stratégiques», a déclaré France Lauzière, présidente et chef de la direction de Groupe TVA et chef du contenu de Québecor Contenu.