Mensah Hemedzo a tout fait pour tenter de s’intégrer au Québec. Doctorant en littérature et originaire du Togo, il a voulu s’installer dans la Belle Province après avoir passé deux ans à l’Université de Strasbourg, en France.

Mensah Hemedzo s’était renseigné et croyait qu’il était possible de travailler rapidement, surtout avec ses compétences.

Il a notamment été convaincu après la lecture du livre «Apprendre le Québec», où il est écrit qu’un nouvel arrivant est capable de se trouver un emploi après une année dans la province.

«Mais pour mon cas, ça prit plus de cinq ans pour m’intégrer à l’emploi», lance-t-il en entrevue avec Lisa-Marie Blais au Québec Matin.

Ce n’est pourtant pas la langue qui a ralenti son intégration, puisqu’il est francophone.

Dans sa quête d’un emploi, il a écouté les conseils, et s’est installé en région, à Gatineau.

«J’ai même refait mes études, un baccalauréat en enseignement. Malgré ces éléments, on arrive sur le terrain, il y a eu une certaine discrimination dans le milieu, il y a eu une préférence nationale. Je ne dis pas que tous les Québécois sont racistes. Certains disent que c’est normal de dire que moi je suis ‘’différent’’, je viens d’ailleurs, donc on préfère donner l’emploi à d’autres», détaille-t-il.

Malgré son expérience, d’autres employés ont notamment obtenu une permanence avant lui.

«Des jeunes qui sortent de l’université passent avant toi...» déplore-t-il.

Pour réussir à travailler, il a dû traverser le pont de la rivière des Outaouais, où il a décroché un emploi comme enseignant au secondaire, à Ottawa.

Il dit avoir été accueilli chaleureusement par la communauté franco-ontarienne.

Il sait que de nombreux immigrants ont du mal à se trouver un emploi, comme le démontrent les statistiques, mais pour lui ces gens ne sont pas que des chiffres.

«Ce sont des drames qui se jouent, ce sont des dépressions. Ces gens sont désespérés. Je veux montrer aux employeurs essentiellement qu’au-delà des statistiques, il y a des humains. Faites-nous confiance, on peut faire le travail, c’est tout!»

Mensah Hemedzo n’a aucun regret d’être venu au Québec et souligne que sa femme et ses enfants sont très bien intégrés; seulement ça a été un peu plus long!