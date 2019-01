L’opération séduction du chef du Parti conservateur du Canada, Andrew Scheer, auprès des électeurs québécois pourrait fonctionner selon nos jouteurs.

Mais à quelques mois des élections fédérales, M. Scheer aurait encore beaucoup de travail à faire.

«Entre M. Scheer et le Québec, c’est l’année de la Saint-Valentin. On va en entendre des bonnes, il va courtiser le Québec. Il a besoin du Québec pour assurer son élection», assure Régine Laurent.

«Ce qui me dérange c’est qu’il semble prêt à donner au Québec tout ce qu’il veut. Mais quand il va arriver dans une autre province, j’imagine qu’il va faire la même chose. Comment est-ce qu’il va arriver à avoir cette écoute des provinces et territoires et en même temps se faire une politique nationale?», s’interroge-t-elle.

«Oui, on a l’impression qu’il va dire oui à tout ce que le Québec va proposer, mais en même temps il n’y a pas de grand enjeu pour le reste du Canada. J’ai surtout l’impression qu’Andrew Scheer va promettre beaucoup de rigueur, on le sent dans ses lignes de communication», lui a répondu Jonathan Trudeau.

«C’est sur qu’il va courtiser le Québec. On aura d’ailleurs tous noté que son français s’améliore (...) Andrew Scheer fait de grands efforts pour se montrer près du Québec. Mais est-ce que sa personnalité est assez attachante et qu’il va réussir à aller chercher des appuis, j’ai encore des doutes.»