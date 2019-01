Faire une place à la différence

La pénurie de main-d’œuvre est une problématique qui touche plusieurs domaines au Québec et certains employeurs décident de faire une place à ceux qui vivent avec une déficience physique, intellectuelle ou bien avec le trouble du spectre de l'autisme.

Aujourd'hui Benjamin est stagiaire d'un jour en hôtellerie. Âgé de 17 ans, il vit avec le trouble du spectre de l'autisme.

«Je vais être réceptionniste et faire le service aux chambres», dit-il fièrement.

Depuis plus d'un an, il présente des capsules vidéo en compagnie de son père Mathieu sur sa page Facebook «Le monde de Benjamin».

Au cours des prochains mois, ils réaliseront plusieurs vidéos dans différents milieux de travail. Le bu est d’inviter les entreprises à faire preuve de plus d'ouverture face à la différence.

«C’est d’ouvrir ces entreprises-là à l’essayer au moins, de dire on engage une personne handicapée quelle qu’elle soit. Aussi dire aux parents et aux jeunes, il y a des possibilités. Selon le potentiel de l’enfant, de l’ado ou du jeune adulte il y a des possibilités de travail» explique Mathieu Gratton.

Selon la directrice des ressources humaines, Ariane April, c’est important de leur faire une place. «On n’arrête pas d’entendre parler de manque de main-d’œuvre au Québec, surtout dans la ville de Québec donc je pense que c’est très bien d’accepter les gens qui sont différents».

Et les entreprises ne sont pas laissées à elles-mêmes. Elles peuvent même bénéficier de subventions.

«Il faut savoir aussi qu’il y a une possibilité d’avoir du support pour intégrer ces gens-là. Il y a des services de main-d’œuvre qui sont spécialisés avec notre clientèle et qui peuvent donner à l’intérieur de l’entreprise un certain encadrement et aider à adapter les choses pour que tout se passe pour le mieux» raconte Marie Boulanger-Lemieux, directrice par intérim de l’Association pour l’intégration sociale de la région de Québec.

Et en ce moment où la pénurie de main-d’œuvre est criante, se tourner vers des employés qui vivent avec une déficience physique ou intellectuelle pourrait être l'une des solutions.