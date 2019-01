Il brave la tempête en unicycle

La tempête hivernale qui a paralysé Montréal dimanche n’a pas empêché Karim Kammah d’enfourcher son unicycle pour effectuer quelques commissions et pour se rendre au travail lundi matin.

Ses déplacements sur son unicycle sont loin d’être passés inaperçus. De nombreux passants ont immortalisé la scène dimanche et une vidéo de son expédition sous la neige avait été visionnée plus de 10 000 fois sur les réseaux sociaux lundi soir. «Je ne pouvais pas tourner la tête sans voir quelqu’un avec son "cell" à la main en train de prendre une photo ou de me filmer», a relaté M. Kammah.

Le cycliste s’est adonné à une balade de 25 kilomètres à travers Montréal en pleine tempête afin d’aller s’acheter une paire de skis de fond et faire ses courses, malgré la neige qui tombait abondamment à l’extérieur. «Ils avaient pas eu le temps de déneiger les pistes, alors sur René-Levesque, c’était un peu plus difficile. Après, j’ai pris la rue et c’était mieux déneigé. J’ai eu aucun problème», a-t-il raconté.

Muni d’un unicycle avec une roue de 400 clous et des crampons, Karim Kammah a glissé seulement deux fois sur la chaussée durant sa balade. «Je suis tombé une fois sur la piste cyclable de René-Lévesque parce que c’était vraiment mal déneigé et, l’autre fois, j’ai dû me prendre un nid de poule», a-t-il confié.

M. Kammah a roulé à une vitesse de 10 km/h et a adapté sa conduite afin de prévenir les incidents. «Tu dois mettre ta selle un peu plus basse pour avoir un centre de gravité plus bas, tu ralentis dans les virages, tu n'accélères pas trop vite pour ajuster ta vitesse, prendre les virages plus lentement et aller dans un mouvement plus lent. Tout ça mis ensemble, ça se passe bien», a-t-il détaillé.

Un moyen de transport de tous les jours

L’unicycle est le moyen de transport usuel de Karim Kammah depuis dix ans. «C’est comme ça que je me déplace tout le temps, alors j’ai pas changé de moyen de transport», a-t-il expliqué. L’homme utilise son vélo pour aller voir ses amis, faire l’épicerie et aller travailler.

«Quand les pistes ne sont pas déneigées, ça peut être un peu plus "rough", mais, dans l’ensemble, ça va», a-t-il mentionné.

Si se promener sur une seule roue peut sembler moins stable, le cycliste a précisé qu’il n’en est rien. «En général, je tombe jamais sur ma face. Je retombe sur mes pieds et l’unicycle tombe en arrière.»

«Je m’amuse vraiment à faire ça, c’est un sport assez complet et ça fait travailler toute la coordination, les muscles du haut du corps, j’aime bien», a-t-il expliqué en ajoutant n’avoir aucun désir de troquer sa monture pour un vélo possédant deux roues.