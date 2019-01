Il saute du 11e étage d’un bateau de croisière

Un jeune homme s’est jeté du 11e étage d’un bateau de croisière... avant de se faire bannir à vie par la compagnie.

«Je ne regrette rien», a néanmoins déclaré Nick Naydev, originaire de Vancouver. Mais l’homme de 27 ans l’admet: il n’a pas réfléchi avant de se lancer dans le vide. Sinon, «j’aurais probablement reculé et décidé de ne pas le faire», a-t-il raconté à KGW, un affilié de NBC.

Juché avec ses amis sur un balcon du «Symphony of the Seas», un bateau appartenant à la compagnie Royal Carribean, on le voit se tourner, souriant, vers la caméra qui a tout capté de son geste, avant de sauter.

«Dude!» s’exclame un de ses acolytes, n’en croyant visiblement pas ses yeux.

On le perd ensuite de vue, quelques instants avant qu’il ne s’enfonce dans les eaux émeraude de Nassau, aux Bahamas, une trentaine de mètres plus bas.

«Je me suis levé un matin, j’ai vu mes amis sur le balcon. Je leur ai dit: ‘’Hé, je vais me jeter en bas!’’ Tout le monde m’a encouragé à le faire, alors j’ai dit: ‘’OK, je le fais!’’ Et la seconde suivante, j’étais en train de sauter», a-t-il raconté.

La vidéo, publiée sur Instagram avec «Full send» en légende (qu’on peut traduire par «À fond» en français), est rapidement devenue virale sur le web.

Il a appris par la suite que les eaux dans lesquelles il s’est lancé étaient infestées de requins. «Ça vient du fait que, lorsque ces bateaux sont amarrés, ils jettent des débris alimentaires et des choses comme ça», a expliqué Nick Naydev. Ainsi, les squales se tiennent près, dans l’espoir de se nourrir.

Si la séquence est devenue plus que populaire sur les réseaux sociaux, le croisiériste, lui, n’a vraiment pas apprécié. «C’est un comportement stupide et téméraire, et le jeune homme et ses compagnons ont été bannis de notre compagnie et ne pourront plus jamais voyager avec nous», a réagi un porte-parole de Royal Carribean, avant d’ajouter qu’ils envisageaient des recours judiciaires.

Naydev, pour sa part, n’encourage personne à l’imiter. Il raconte qu’il a ressenti d’intenses douleurs après sa chute et qu’il a eu beaucoup de peine à marcher pendant trois jours.

En entrevue avec Fox News, le jeune homme a déclaré que la compagnie a demandé aux autorités locales, à Nassau, de venir les expulser, lui et ses amis, du bateau, immédiatement après l’incident.

Le groupe a ensuite dû se débrouiller pour rentrer à la maison depuis les Bahamas. Des conséquences que le principal intéressé n’avait pas envisagées: «Je croyais que ça nous ferait vivre un bon moment entre amis, et que je n’aurais qu’à nager jusqu’au rivage avant de continuer à profiter de mes vacances... Je ne pensais pas que les répercussions seraient aussi sérieuses», a-t-il poursuivi.