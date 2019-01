La Coupe du monde de paracyclisme s'arrêtera à Baie-Comeau cet été

Pour une deuxième année de suite, Baie-Comeau sera l'hôte d'une finale de la Coupe du monde de paracyclisme cet été.

Les athlètes de nombreux pays convergeront donc vers la Côte-Nord du 8 au 11 août, en espérant qu'une bonne performance à cette épreuve leur permettra de se qualifier pour les prochains jeux paralympiques de 2020.

La ville avait accueilli l’événement l’an passé après une pause de 5 ans. Plus de 200 athlètes et 150 accompagnateurs s’étaient donné rendez-vous à Baie-Comeau au mois d’août.

Cette année, l’événement international disposera d’un budget de 800 000 $. L'an passé, l'événement avait généré des retombées évaluées à 3,5 millions $ dans la région.

Le maire Yves Montigny ne voulait pas rater cette occasion en or. «On est très fier d’avoir chez nous un événement international qui nous donne une vitrine sur le monde incroyable. [...] Ça amène Baie-Comeau à être sous la loupe, et ça amène les gens à avoir le goût de nous visiter en dehors de la saison estivale 2019. Ça peut nous amener des gens pour 2020, 2021», a-t-il souligné.

Le circuit sera modifié pour répondre aux commentaires des commerçants. «On va passer à côté de la rue Puyjalon cette année. On va passer sur Joliet. Donc, ça va être beaucoup plus facile pour les commerçants de faire leurs affaires normales. Le retour sur le boulevard Joliet va se faire du côté nord, donc beaucoup plus facile d’accès pour le centre hospitalier», a mentionné le président de Gestion SPACT, Ian Beaulieu.

Le comité organisateur fera une pause en 2020, mais il pourrait revenir en force en 2021, parce que la candidature de Baie-Comeau a été déposée pour organiser cette fois le Championnat du monde de paracyclisme. La réponse devrait être connue d’ici quelques semaines.