Le CCIQ demande à Québec d’en faire plus dans le contrôle des armes à feu

Le président du Centre culturel islamique de Québec (CCIQ), au nom des six veuves de la tuerie de la mosquée, demande au gouvernement Legault d’aller au-delà de l’enregistrement des armes à feu en mettant en place des mesures plus sévères pour régir l’accès au permis de port d’armes.

Boufeldja Benabdallah, président et cofondateur du CCIQ, a fait parvenir au cours des derniers jours une lettre au premier ministre François Legault pour l’interpeler sur le contrôle des armes à feu.

À quelques jours du deuxième anniversaire de la tuerie qui aura tué six fidèles du centre, le leader musulman souhaite que Québec se penche sur les antécédents des détenteurs de permis d’arme.

«Comme vous le savez sans doute, le tueur du 29 janvier 2018 avait des antécédents liés à des troubles mentaux, mais la Sureté du Québec n’avait pas effectué de vérification quant à ceux-ci, et les proches d’Alexandre Bissonnette ne les avaient pas signalés aux autorités», souligne M. Benabdallah. «Étonnament, aucune vérification de la sorte n’est effectuée lorsqu’un candidat pour un permis de possession nie avoir eu des épisodes dépressifs [...].»

Prévention et sensibilisation

Appelant à «la vérification systématique des antécédents», le président du centre culturel islamique invite aussi à la sensibilisation du public sur la question.

Pour lui, si quelqu’un avait sonné l’alarme pour Alexandre Bissonnette, peut-être aurait-on pu éviter la tragédie.

«Si les policiers avaient été alertés des antécédents de Bissonnette et qu’une enquête avait révélé un risque pour la sécurité publique, ils auraient pu entamer la prochaine démarche, soit la saisie préventive des armes à feu en sa possession», déplore Boufeldja Benabdallah dans sa missive signée «au nom des six veuves et de leurs familles, de nombreux survivants et du Conseil d’administration du CCIQ».

Le président et cofondateur du CCIQ réclame également du gouvernement fédéral l’interdiction complète de possession d’armes de poing et d’assaut.

«Nous souhaitons ardemment l’amélioration du système afin de prévenir que d’autres subissent le même sort que les victimes de la tuerie ciblant notre communauté [...] tous des citoyens québécois», souhaite Boufeldja Benabdallah.